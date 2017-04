Die einen schreiben Bücher, die anderen schaffen Sprachexplosionen. Die Weidener Literaturtage machen deutlich: Andreas Altmann gehört zur letzteren Sorte von Autoren. Ohne Mütze würde er sich wohl nackt fühlen, sie ist so etwas wie sein Markenzeichen. Auch bei der Lesung in der Buchhandlung Stangl & Taubald nimmt er seine Schiebermütze nicht ab, auf die ihn optisch ebenfalls prägende Lederjacke verzichtet er.

Unfassbares Wort: Leben

In die Sprache verliebt

230 Gäste sind gekommen, um Andreas Altmann zuzuhören, um ihn zu erleben. Erst eine Minute vor Veranstaltungsbeginn betritt er die Buchhandlung und bahnt sich dann den Weg zum kleinen Podium. "Gebrauchsanweisung für das Leben" ist der Titel seines neuen Buches, aus dem er im Rahmen der Weidener Literaturtage ausgiebig vorliest. Altmann wird heuer 68 Jahre alt. Als Autor, Reporter und Schriftsteller ist er seit Jahrzehnten unterwegs - unterwegs im wahrsten Sinne des Wortes: Unzählige Länder hat er bereist und Geschichten daraus und den Menschen dort mitgebracht. Sein bekanntestes Buch erscheint 2011: "Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend" über seine Kindheit in Altötting.Kaum jemand im Publikum dürfte das Buch wohl nicht gelesen haben. Und nun also "das Leben", das kaum definierbare, das alles umfassende Leben. "Himmel, wie soll einer mit dem schwerwiegendsten, dem geheimnisvollsten, dem unfassbaren und sensationellsten Wort umgehen, das je in einer Sprache vorkam?", bekennt Altmann bereits in seinem Vorwort, aus dem er vorliest.Der Autor kann dies aber ziemlich gut und widmet sich dem Leben in Kapiteln wie "Gier", "Abenteuer", "Angst", "Schmerz" oder "Einsamkeit". Ergänzt wird dies durch Geschichten mit dem Titel "Moment im Leben", von Beobachtungen und Eindrücken, die Altmann gewonnen hat. Das "Rauschmittel" Leben müsse man sich gut einteilen, denn es gibt nach Ansicht Altmanns keine "gräulichere Aussicht", als sterben zu müssen mit einem längst erkalteten Herzen. Um einigermaßen launig durchs Leben zu kommen, empfiehlt der Autor eine Prise Verrücktheit ("some craziness") - einen Zustand, den man Altmann ohne Zweifel zusprechen kann.Und der Autor erzählt seine Geschichten mit einer unbändigen Kraft der Sprache, in Sätzen, die Emotionen und Zustände widerspiegeln, die den Zuhörer gleichsam ins Geschehen eintauchen lassen. So liest Altmann über den "Terror über dem Atlantik", hinter dem sich Langstreckenflüge verbergen, in denen die "weltberühmten Flugzeugrowdys" der Null- bis Fünfjährigen einen unheimlichen Schrecken verbreiten. Er stellt die weinende Flüchtlingsfrau aus Aleppo vor, die sich ihrer Tränen nicht schämt, weil sie vom Busfahrer in Deutschland wiedererkannt und nach dem Sohn gefragt worden ist.Altmann liest aber auch vom "Schmerz". Empfindungen wie Freude könne man teilen, "aber Schmerzen, die gehören jedem allein, nur ihm, nur ihm". Schmerz habe alle Gesichter und nur zwei Gegenden, in denen er zuschlage - im Körper und dort, wo man sie Seele vermute. Altmann beginnt mit dem eigenen Schmerz, den er nach einem schweren Fahrradunfall vor zwei Jahren ertragen musste, der ein monatelanges Martyrium zur Folge hatte, der aber letztlich endete, woraufhin er selbst das "Geschenk Leben" wieder genießen könne. Dann der Sprung nach Kabul, wo er vom Schmerz des Jungen Jed berichtet - die Geschichte von einem, dem kein Glück zu Hilfe kam.Altmann ist jemand, der in die deutsche Sprache verliebt ist, der immer mal wieder mit dem Publikum kokettiert zwischendrin, der auch einen Witz über Donald Trump einstreut. Er beschreibt die "Hölle der Einsamkeit", sinniert über Frauen und ist schließlich ganz begeistert von einer Achtjährigen, deren Antworten er in der "KinderZEIT" gelesen hat. Ihren Eltern, so das Mädchen, würde es gerne eines beibringen - nämlich "wild sein". Klar, dass dies einem Unangepassten wie Altmann gefällt.