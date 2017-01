Lange hat sie sich dagegen gewehrt. Nun gesteht auch Journalistin Cigdem Akyol ein: "Ich sehe derzeit nichts Positives in der Türkei!" Am Freitagabend berichtet die Türkei-Korrespondentin mehrerer deutschsprachiger Zeitungen in Weiden über die aktuelle Situation in dem Land und stellt ihre Biographie über Staatspräsident Erdogan vor.

Klima der Angst

"Nichts Positives im Land"

Journalisten riskieren viel

Die Themen Türkei und Erdogan "ziehen" derzeit: Mehr als 150 Zuhörer sind es, die in die Buchhandlung Rupprecht kommen. Und Cigdem Akyol, die deutsche Journalistin, die in Istanbul lebt und arbeitet, präsentiert zwei Stunden lang eine Analyse der aktuellen Situation in der Türkei und beleuchtet dabei besonders die Rolle von Recep Tayyip Erdogan.Es war die Zeit der Proteste im Gezi-Park 2013 gegen Erdogan, als sie mit dem Buch begonnen habe, erinnert sich Akyol. "Es war eine Geschichte, die ich erzählen wollte. Die Geschichte von Erdogan", sagt sie in Weiden. Dass dies alles so eine Dramatik angenommen habe, sei damals noch nicht absehbar gewesen. Drei Jahre lang habe sie sich mit dem Protagonisten ihres Buches befasst - von der Kindheit bis in die Gegenwart. "Mir war klar, dass ich kein Interview mit Erdogan bekommen werde", erzählt sie. Es sei ein typisches Muster, dass man bei Interviewanfragen an Regierung und Erdogans Partei AKP lange hingehalten werde beziehungsweise gar keine Antwort erhalte: "Wenn Journalisten immer vorgehalten wird, die Erdogan-Seite nicht zu Wort kommen zu lassen, muss man klar sagen: Diese Seite spricht nicht mit uns!"Für die Arbeit an ihrer Biographie stützte sie sich in erster Linie auf die klassische Archivarbeit. Problematisch sei es auch gewesen, sich mit Wegbegleitern und Freuden sowie mit "Gegnern" Erdogans zu unterhalten. "Die einen wollen nicht mit der Auslandpresse sprechen, weil diese nach ihrer Ansicht nur eine vorgefertigte Meinung hat", so Akyol. Die anderen hätten schlichtweg Angst. "Es ist eine Tatsache, dass in der Türkei ein Klima der Angst herrscht", stellt die Journalistin fest. Deswegen mache es man sich im Ausland auch immer leicht zu fordern, dass die Bürger gegen Erdogan auf die Straße gehen sollten. "Ich kann jeden verstehen, der es nicht macht", so Akyol. Die Aussicht auf Gefängnis sei nicht reizvoll.Mit dem Putsch-Versuch im vergangenen Jahr habe sich viel verändert in der Türkei. "Wir wissen bis heute nicht, wer hinter dem Putsch steht", sagt Akyol. Schon in der Putsch-Nacht, die sie selbst in Istanbul erlebt habe, sei nach den ersten Äußerungen Erdogans allerdings deutlich geworden, dass es in eine "hässliche Richtung" gehen werde. "Wir sind auf dem direkten Weg in die Diktatur", stellt die Beobachterin fest. Auch wenn sie sich lange dagegen gewehrt habe, einzustimmen in Beschreibungen, wonach es immer schlimmer werde, komme auch sie zu der Feststellung: "Ich sehe derzeit nichts Positives in der Türkei!"Dass Erdogan über so viel Rückhalt bei der Bevölkerung in der Türkei und auch bei Deutsch-Türken verfüge, mag viele überraschen, sei aber, so Akyol, nicht verwunderlich. "Erdogan verkörpert wie kein anderer das Gefühl des türkischen Nationalstolzes", berichtet sie. Man dürfe auch nicht außer Acht lassen, dass Erdogan ein Jahrzehnt lang für wirtschaftliche und politische Stabilität in der Türkei gesorgt habe. "Das war für viele ungewohnt", so Akyol. Nicht vergessen dürfe man die Rolle der regierungstreuen Fernsehsender, die auch in Deutschland zu empfangen seien: "Da wird eine Realität inszeniert, die es nicht gibt. Die Lügen werden direkt in die Wohnzimmer übertragen!"Weitere Themen Akyols an diesem Abend sind die Rolle des sunnitischen Islams in der Türkei, die Gülen-Bewegung, die Kurdenpolitik und die Parallelen zwischen Erdogan und Putin. Wie sie sich fühlt, in der Türkei zu arbeiten, wird die Journalistin gefragt. "Als deutsche Staatsbürgerin hat man im Vergleich noch luxuriöse Arbeitsbedingungen", berichtet sie. Türkische Kollegen setzen dagegen für objektiven Journalismus auch ihr Leben ein. Wie lange sie selbst noch aus der Türkei berichten wird, kann sie noch nicht sagen: "Aber es gibt schon Tage, da möchte man ganz dringend wo anders hin!"