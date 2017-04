Der Mörder ist diesmal nicht der Gärtner. Und wer er in Wirklichkeit ist, wird an dieser Stelle auch nicht verraten. Aber so viel kann man schon sagen: Die "Mausefalle" wird zuschnappen bei einem außergewöhnlichen Stück des Oberpfalztheaters.

Termine "Die Mausefalle" ist an folgenden Terminen zu sehen: Mittwoch, 26. April, Donnerstag, 27. April, und Freitag, 28. April, jeweils um 20 Uhr. Veranstaltungsort ist das Tanzstudio Vezard im "Alten Eichamt" (Unterer Markt 23) in Weiden. Tickets gibt es unter www.oberpfalztheater.de.

Christian Höllerer, Leiter des Oberpfalztheaters, ist vielbeschäftigt: Vor kurzem las er bei den Literaturtagen, dann stehen die Proben für die Luisenburg-Festspiele an und die Suche nach Schauspielern für das Lola-Montez-Stück in Vilseck 2018 geht langsam los. Dazwischen hat er noch Zeit, sein Lieblingsprojekt umzusetzen: "Die Mausefalle" von Agatha Christie als Hör-Theater. Wie es zu diesem außergewöhnlichen Projekt kam, verrät er im Interview mit der Kulturredaktion.Christian Höllerer: Diese Inszenierung ist eine Mixtur aus Hörspiel und Bühnentheater. Die Zuschauer sitzen mitten im Bühnenraum, der zwar nicht vollkommen finster, aber so abgedunkelt ist, dass man die einzelnen Schauspieler nicht sehen, sondern nur hören kann. Allerdings befinden sich die Schauspieler nicht unbeweglich auf einem Podium wie beim konventionellen Hörspiel, sondern sie bewegen sich im Raum wie auf einer Bühne und können dadurch von den Zuschauern auch räumlich wahrgenommen werden. Da diese Inszenierung eine Mischung aus Hörspiel und Theater ist, haben wir den Begriff "Hör-Theater" kreiert.Mich hat der Gedanke schon längere Zeit fasziniert, einmal ein Kriminalstück als Hörspiel zu inszenieren, was ursprünglich eigentlich auch so geplant war. Im Laufe der Proben haben wir aber immer wieder diskutiert über die Art und Umsetzung und so entstand dann allmählich diese neue Art der Darbietung.Ja, es ist ungewohnt und gerade darin liegt der Reiz. Wir betreten Neuland und es ist sehr spannend, dies von Probe zu Probe zu erarbeiten. Die Schauspieler lesen ja nicht nur, sondern spielen ja auch, was man zwar nicht sieht, aber wahrnimmt und hört.Im Gegensatz zu einer normalen Theaterinszenierung liegt der größte Schwerpunkt in der Sprache. Da der Zuschauer fast nichts sieht, konzentriert sich seine Wahrnehmung zum allergrößten Teil auf das gesprochene Wort, was eine große Herausforderung für die Schauspieler darstellt.Normalerweise drückt man sich als Schauspieler neben der Sprache mit Mimik und Gestik aus. In diesem Fall muss aber alles allein mit der Stimme ausgedrückt werden, was eine enorme Herausforderung für die Schauspieler bedeutet.Wie ich ja schon erwähnte, ist die Idee zu dieser Theaterform in Verbindung mit einem Kriminalstück entstanden. Und Agatha Christie ist natürlich der Inbegriff des Kriminalstücks. "Die Mausefalle" wird seit 1952 täglich im Londoner West End aufgeführt und ist damit das am längsten ununterbrochen aufgeführte Theaterstück der Welt.Dieses wurde ursprünglich allerdings nicht als Theaterstück, sondern als Radiohörspiel konzipiert. Die damalige Königinmutter Mary, bekannt als Queen Mary, wurde 1947 in einem Interview gefragt, was sie sich zum Geburtstag wünschen würde, wenn sie frei wählen dürfte. Sie antwortete darauf: "A play of Agatha Christie" ("Ein Stück von Agatha Christie"). Agatha Christie verfasste daraufhin das Hörspiel zu ihren Ehren. Erst danach wurde das Stück als Bühnenstück umgewandelt. Wir kehren nun sozusagen wieder zu den Wurzeln des Stücks zurück.Der Reiz liegt darin, dass ein großer Teil des Stückes im Kopf des Zuschauers stattfinden wird. Da dieser ja weder Darsteller noch Bühnenbild sieht, kann er sozusagen seine eigene Welt hierfür schaffen - ähnlich wie beim Lesen eines Buches. Dadurch, dass die Schauspieler sich im Raum bewegen, wird der Zuschauer viel stärker in das Geschehen eingebunden. Es wird eine ganz neue Art der Wahrnehmung entstehen.Ein weiterer, sehr interessanter Aspekt ist dabei, dass mit Sicherheit jeder Zuschauer seine ganz eigene Vorstellung von den Dingen haben wird, dass jeder Einzelne sozusagen seine eigene, für ihn zugeschnittene Darbietung erhalten wird.