Die Arbeiten von elf Schmuckkünstlerinnen und Schmuckkünstlern sind noch bis Samstag, 29. April, bei Prüll Schmuck & Gerät am Unteren Markt in Weiden zu sehen. Zur Finissage am Samstag geben Christine Demmel, Unk Kraus und Christoph Straube von 10 bis 16 Uhr Einblicke in ihre Arbeitsweisen.

Sie gehören dem Schmuckkünstler-Kollektiv "JAC - Jewellery Art Concept" an. Das stellt seit Jahren in Galerien, Museen und auf der Internationalen Handwerksmesse in München aus. In den Arbeiten kommen ungewöhnliche Materialien und Formen zum Einsatz.