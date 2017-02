250 Jahre alte Linden stehen in Weiden am Heindlkeller. Beleibe nicht der einzige Standort in der Stadt. Diesem Baum, den viele Orte Deutschlands im Namen tragen, ist jetzt eine eigene Ausstellung im Neuen Rathaus gewidmet.

In Liedern verewigt

Bei Schnitzern beliebt

"Im Stadtgebiet von Weiden haben wir mehrere Lindenstandorte und natürlich auch Linden-Naturdenkmäler", sagte Bürgermeister Jens Meyer bei der Eröffnung der Ausstellung "Lindenzauber" am Mittwochabend. Wertvolle Lindenbestände gebe in Ullersricht, in der Schustermooslohe und eben am Heindlkeller. Linden hätten auch die jetzige Bürgermeister-Prechtl-Straße geziert, blätterte Meyer in der Stadtchronik. Gleich neben der Max-Reger-Halle seien Sommerlinden gepflanzt worden. Um die 850 Orte oder Ortsteile in Deutschland würden den Baum im Namen tragen. Besonders bekannt: Die Berliner Prachtstraße "Unter den Linden".Natürlich sei die Linde auch vielfach vertont worden. Man denke nur an Wilhelm Müllers "Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum." Mit dieser Ausstellung werde demnach ein ökologischer und kulturhistorischer Schatz in den Blickpunkt gerückt und für dessen Erhalt geworben, so Meyer. Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellung von der Lobkowitzer Schlossmusik.Landrat Andreas Meier fand es amüsant, dass die Linden-Ausstellung gerade in Weiden stattfinde, einer Stadt, die ja mit ihrem Namen einem eigenen Baum huldige. Die Räumlichkeiten im Rathaus-Foyer seien aber geradezu prädestiniert für die Aktion. Der Landrat unterstrich das Universelle der Linden. Es gebe welche, die schon seit 80 Jahren als Naturdenkmäler besonderen Schutz erfahren würden. Unter anderem in St. Quirin bei Püchersreuth. Der vielfältige Nutzen dieser Bäume biete nicht nur Wohltaten für die Menschen, sondern auch Lebensraum und Nahrung für Tiere und Pflanzen. Dem Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald sei es ein Herzens-Anliegen, mit dieser Ausstellung die Besonderheiten der Linden im Naturpark in den Mittelpunkt zu rücken.Meiers Dank galt auch Oberbürgermeister Kurt Seggewiß für die Bereitstellung des Foyers und die perfekte Umsetzung gemeinsam mit der Naturparkverwaltung. "Ebenso dem Orden des Silbernen Bruches sowie der ordenseigenen Stiftung Wald, Wild und Flur in Europa."Mit Geschenken belohnt wurden die Initiatoren der Ausstellung, vom Gartenbautechniker bis hin zum Fördervereinsmitglied "Goldene Straße": Claudia Saller, Petra Vorsatz, Katrin Hartisch, Herbert Hofberger, Johann Balk, Oliver Bodensteiner, Rainer Christoph, Hans Gallersdörfer, Peter Staniczek, Albert Butschner und Urlich Scheumann.Diplom-Biologin Mathilde Müller gab einen Überblick über Wert und Vielfalt des "Lindenzaubers" und führte in die Ausstellung ein. Besucher erwartet nicht nur Hintergrundwissen über die Linde, sondern vor allem auch ein Erlebnis mit allen Sinnen. So sei die Linde auch ein beliebtes Holz für Schnitzer. Fördermittel des Freistaates Bayern und Beteiligungen der Kommunen sicherten die Finanzierung der Projekte.