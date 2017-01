Wenn Zuschauer von den Sitzen aufspringen, STS' "Fürstenfeld" mitsingen oder bei Ambros' "Skifoan" die Arme in den Himmel recken , dann sind sie wohl gerade in einem Konzert von "I am from Austria", der größten Austropop-Show Europas. Am Donnerstag, 5. Januar, um 20 Uhr gastiert die Show in der Max-Reger-Halle. In dieser mitreißenden Revue feiert der österreichische Pop ein fulminantes Comeback: als eine große Party mit einer "Überdosis G'fühl", das dank aufwendigster Technik auch in der letzten Reihe noch zu spüren ist.

Die musikalische Reise führt durch das unerschöpfliche Hitrepertoire des Austropops mit Klassikern wie "Großvater" von STS, "Weiße Pferde" von Georg Danzer oder "Weilst a Herz hast wia a Bergwerk" von Rainhard Fendrich. Die leiseren Songs jenseits der Chartbreaker sorgen dabei für Gänsehaut, u. a. Karl Preyers "Romeo und Julia" oder Hubert von Goiserns "Weit weit weg". Und weil es den Abend sprengen würde, sie alle zu spielen, wurden einige dieser Hits in klug arrangierte Medleys gepackt.