"Zum Zeitvertreib" und "Mal Buntes" heißen die beiden Ausstellungen, die die Künstler Axel T. Schmidt und Anke Aschenbrenner in der Sparkasse Oberpfalz Nord gestaltet haben. Farbenfrohe Aquarelle und Buntstiftzeichnungen sind in der Bank zu sehen. Vorstandsvorsitzender Ludwig Zitzmann begrüßte diesmal die beiden OKV-Künstler Schmidt und Aschenbrenner.

Ausstellung in Indien

Schmidt studierte an der Akademie der bildenden Künste München von Bildhauerei. Nach Stationen in Wien und St. Petersburg arbeitet er seit 1997 als Künstler und Kunstlehrer am Kepler-Gymnasium. Bekannt sind seine Installationen "Stiffenstuff" oder "Die Herde - Left Info", die Schmidt 1992 während Aufenthalts in Russland für die internationale Biennale St. Petersburg geschaffen hat. "Ich stelle meine Welt auf die Beine, dazu sind mir alle Mittel und Materialien recht", so der Künstler. In der Sparkasse präsentiert er nun Buntstiftzeichnungen, die seit Jahren sein Schaffen begleiten.Die in Wiesent (Landkreis Regensburg) lebende Künstlerin Anke Aschenbrenner widmet sich mit besonderer Vorliebe seit 1997 der Aquarellmalerei. Von der internationalen Aquarellgesellschaft IWS wurde von ihr das Werk "Late Summer Flowering" als Beitrag der IWS Germany zur Teilnahme an der ersten Internationalen Biennale des Aquarells in New Delhi/Indien im Dezember 2015 ausgewählt. In der Bank präsentiert Aschenbrenner farbenfrohe Blumenmotive. Die Ausstellung ist bis Ende Mai in den Geschäftsräumen der Sparkasse Oberpfalz Nord, Sparkassenplatz 1-3, und kann während der Geschäftszeiten besichtigt werden.