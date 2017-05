(uz) "Good People" heißt ein Song. Und die "BagRats" sind wirklich gut. Beutelratten, wie sie im Buche stehen. Mit einem Rattenschwanz voller Mucke. Am Freitag schwänzeln sie über die "Live Stage" im "Parapluie". Fünf Musiker, von denen zwei seit dreieinhalb Jahrzehnten in derselben Band die Instrumente wetzen.

Die anderen drei sind jüngeren Datums. "BagRats", das sind Georg Stauber (Guitar), Alwin Merkl (Drums/Vocals), Manne Gilch (Keys/Vocals), Harry Lang (Bass/Vocals) und Ingrid Neubert (Vocals). Mit Leidenschaft und Spielfreude macht die Combo aus Auerbach viel Lärm um Rock-, Funk-, Jazz- und Soul-Covers.Der Probenraum ist nix für sie. Eine Band muss auf die Bühne. Und das "Parapluie" bietet Gruppen von diesem Kaliber "Live Stage" als Forum. Deshalb gibt das Quintett alles. Der älteste ist 58. Die anderen folgen schrittweise. Küken ist Sängerin Ingrid Neubert. Es gilt wohl, dass es keine bessere Entschuldigung gibt, sich vor dem Älterwerden zu drücken, als mit einem jungen Mädel, das weiß, was es will, in einer Band zu spielen.Die Songs zünden sofort und locken vor allem weibliche "Hot Legs" zum Tanzen. Unterhaltungsschwerpunkte: "Come together", "Over my Shoulder", "Superstition", "Born to be wild" und "Funky Music". Gassenhauer eben. Zeit- und alterslos.