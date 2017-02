Für ein Konzert der Superlative reichen eine Gitarre, ein Notenständer und ein Hocker. Zumindest dann, wenn der Star auf der Bühne Barbara Clear heißt.

(swi) Die kleine Frau mit der unglaublichen Stimme gab am Freitagabend in der Max-Reger-Halle ein außergewöhnliches Konzert. Unter dem Titel "Sinnesfreuden" präsentierte die Rock- und Folksängerin Barbara Clear ihre Musik und ihre Malkunst. Dabei berichtete das Multitalent auch von den Geschichten hinter den Bildern."Beim Malen kommt mir eine Idee, die ich dann sofort mit Musik verbinde", erklärte Clear. Dementsprechend tauchen auf den Gemälden Motive auf, die sie auch musikalisch begleitet haben. "Der Adler hat es mir angetan", verriet die 52-Jährige. Er stehe für Souveränität und Freiheit. Außerdem werde der König der Lüfte in der indianischen Kultur hoch verehrt.Von Magie, Indianern, Visionen und Freiheit erzählten auch ihre Lieder, die sie ausdrucksstark und mit viel Leidenschaft vortrug. Kritisches war ebenfalls während der zweistündigen Veranstaltung zu hören. "Bei meinem Song ,Könntest du' versuche ich nachzuvollziehen, was im Kopf eines Terroristen vorgeht." Neben den eigenen Liedern griff die gebürtige Bad Homburgerin immer wieder in die Kiste der Folk- und Rockklassiker, die laut Clear "für zeitlose Energie stehen". Doch an Power fehlt es auch der Ausnahmekünstlerin nicht. So gelang es der stimmgewaltigen Sängerin immer wieder, die nur 20 Besucher ihrer "Konzertkunst" zum Mitklatschen und Mitsingen zu animieren.Wer nicht bei der Veranstaltung war, hat etwas versäumt. Nämlich: ein Unplugged-Konzert allererster Güte, bei dem Barbara Clear dem Publikum einen tiefen Einblick in ihre Kunst und Gedankenwelt gewährte.