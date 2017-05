Mitreißende afrikanische Rhythmen und starke Musik bayerischer Gruppen erschallen am Freitagabend in der Pfarrkirche Maria Waldrast. Das Benefizkonzert mit fast 60 Mitwirkenden zugunsten des Bistums von Bischof Joseph R. Mlola begeistert alle Besucher.

Donnernde Paukenschläge

Bis zu 500 Firmlinge

(hcz) Der 51-Jährige, vor drei Jahren in Rom von Papst Franziskus zum Bischof geweihte Mlola setzt sich in seiner Heimat, dem katholischen Bistum Kigoma (Tansania), besonders für Kinder, Kranke und Alte ein. Pater John Bosco, der seit eineinhalb Jahren als Priester in Maria Waldrast wirkt, bat um Unterstützung für seinen Ordensbruder durch das Benefizkonzert.Mit donnernden Paukenschlägen eröffnete die 25-köpfige Stadtkapelle aus Wörth an der Donau die Veranstaltung. "Ins Wasser fällt ein Stein" war der passende Titel des Stücks. Es folgte "Herr, deine Liebe", "Die kleine Festmusik" und "You raise me up".Wunderbar war anschließend auch die Darbietung der 15 Männer und Frauen des Kirchenchors aus Rötz unter der Leitung von Edith Pongratz. Pater John wirkte hier als Vorsänger, der Chor stimmte ein. Afrikanische Weisen und englische Lieder ("Love Maria") wechselten sich ab. "Manchmal braucht es keine Worte", stellte die Gesangsgruppe "Weltgebetstag der Frauen" der Pfarrgemeinschaft St. Elisabeth/Maria Waldrast musikalisch fest. Auch mit "Alle Dinge dieser Welt" fesselten die Damen die Zuhörer.Eingängige afrikanische Melodien, gesungen von drei Ordensschwestern aus Strahlfeld bei Roding mit glockenklaren, hellen Stimmen verzauberten anschließend das Publikum. Mit Gitarre, Cajon und feiner Knabenstimme lobten Markus Lößl, Martin Uschold und Fabian Lößl aus Oberviechtach den Herrn. Die Lieder "Betet den König an" und "Jesus berühre mich" gingen wirklich unter die Haut. "Ajusabe", eine Musikgruppe, benannt nach den Anfangsbuchstaben der Mitwirkenden Andrea, Julia, Sabine, Bernhard und Eva, beeindruckte mit Liedern auf dem Dudelsack, dem Cajon, Akkordeon, der Gitarre und der Geige.Ein Film über die Arbeit von Bischof Mlola zeigte eindrucksvoll, mit welcher Begeisterung die Christen in seinem Bistum in Tansania ihren Glauben leben. Zu Firmungen kommen manchmal 350 bis 500 Kinder zu Fuß von weit her. Als Opfergaben würden häufig Nahrungsmittel in den "Klingelbeutel" - dort eher ein großer Korb - geworfen. Bisweilen sogar ein lebendes Huhn.Kirchenpfleger Georg Weißer, der eingangs die Besucher begrüßt und die Mitwirkenden vorgestellt hatte, bat um finanzielle Unterstützung für das Bistum des Bischofs. In der Pause boten die Kirchenbeiratsmitglieder Speisen und Getränke an. Einziger Wermutstropfen war, dass die Zahl der Besucher die der Mitwirkenden kaum überstieg. Dabei war es ein großartiges Konzert, dass mehr Resonanz verdient gehabt hätte.