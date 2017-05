Mit dem Thema "Ave Mater o Maria" aus der Feder des mittelalterlichen Tonsetzers Oswald von Wolkenstein haben sich die Spielleute vom Ensemble "Amici Musicae Antiquae" einen nicht gerade heiligen Komponisten für ihr Benefizkonzert zugunsten des Erhalts von St. Sebastian ausgesucht. Der auf alten Bildern mürrisch dreinblickende Musiker soll nämlich ein rechter Griesgram gewesen sein, der sich angeblich gern mit seinen Zeitgenossen angelegt hat.

So jedenfalls berichtete es "Amici"-Chef Alois Meindl. Von Wolkenstein lebte 150 Jahre nach Walter von der Vogelweide, der im 12. Jahrhundert geboren wurde und im 13 Jahrhundert starb. "Ein Adeliger, ein Tausendsassa, ein Universalgenie" sei er gewesen, der Oswald von Wolkenstein aus dem Grödnertal. Aber auch Diplomat, Schriftsteller, Komponist, Sänger und Weltreisender.Seine schönsten Werke waren Sauflieder. Natürlich kein adäquates Produkt für das Benefizkonzert "Rettet St. Sebastian". Aber natürlich hatte von Wolkenstein auch Kirchenlieder komponiert, und ein solches war eben der dreistimmige Satz "Ave Mater o Maria". Vorher interpretierte Meindl als Sänger drei würdige Strophen aus Walter von der Vogelweides "Palästina"-Lied. Eines der wenigen, das nicht nur textlich, sondern fragmentarisch auch als Melodie erhalten geblieben ist. Es beschreibt einen Kreuzzug ins Heilige Land. In der elften Strophe geht es um Christen, Heiden, wie von der Vogelweide damals die Muslime bezeichnete, und Juden in Palästina. Wie heute, glaubte auch damals jede Religionsgemeinschaft, dass nur sie den rechten Glauben besitze. In einer Zeile schreibt von der Vogelweide, dass sich im Vorderen Orient die ganze Welt bekriege. Das war vor 800 Jahren. Geändert habe sich im Nahen Osten nichts in all den Jahrhunderten, stellte Meindl fest.Die um 1480 gebaute, inzwischen älteste katholische Kirche der Stadt soll restauriert werden. Unter den Besuchern weilten auch der Initiator der Rettungsaktion, Ruhestandspfarrer Egid Mühlbauer, sowie sein Mitstreiter Werner Wilzek.