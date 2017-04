(uz) Er war persönlich nicht dabei, aber trotzdem präsent: Der kleine Jamie aus Waldmünchen, der mit Benzin übergossen und in Brand gesetzt worden war, stand im Mittelpunkt. Wolfgang Göldner hatte für ihn ein von der Weidener Kinderhilfe und Lydia Schell veranstaltetes Benefizkonzert im "Alten Eichamt" organisiert. Für den Jungen spielten die Singer/Songwriterin Hülya Kandemir und die Vohenstraußer Band "Random System".

Neben Musik hörten die Gäste auch berührende Texte, die Göldner vorlas. Damit wollte er zum Nachdenken einladen. Einer lautete "Gebt auf die Kinder acht" und befasste sich mit Tränen - "wer weint, gibt sein Leiden kund". Sein Appell an die Musikfreunde: "Helft, wo die Not entbrennt, denn dann vertausendfacht sich, was man Liebe nennt." Die Benefiz-Reihe "Musik und Text" sammelt seit Oktober Spenden für Schwerkranke, notleidende Menschen und Einrichtungen wie "Dornrose". "I see Fire", "Wonderwall", "Proud Mary": Die deutsch-türkische Liedermacherin und Buchautorin Hülya Kandemir sang Folklorelieder, aber auch Songs mit Inhalten zur kulturellen Völkerverständigung.Das Zufallssystem "Random System" gibt es seit einem Jahr. Die Coverband spielte Material von "Oasis" bis zu den "Red Hot Chili Peppers": Harten Rock und feinste Balladen.