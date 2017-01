Schlechte Zeiten bei der Feuerwehr: Sie löscht ihren Durst, aber keinen Brand. Und dann entflammt auch noch ein Konflikt mit der neuen Chefin ... Wo so etwas passiert? Die Antwort gibt's in der Hauptversammlung des "Bergg'moi Theaters".

Geheimnis gelüftet

Karten ab sofort

Muglhof. "Die Grillrunde mit dem roten Auto": So heißt das neue Stück des "Bergg'moi Theaters". Es stammt aus der Feder von Carsten Logering. Ursprünglich ist es in Hochdeutsch verfasst. Die Laienspielgruppe wird es aber in Oberpfälzer Mundart zeigen. Wie die Verantwortlichen bei der Hauptversammlung des Theaters erklärten, wird sich der Premierenvorhang am Freitag, 31. März, heben.Zunächst ging Vorsitzender Franz Voith in der Versammlung jedoch auf das letztjährige Stück "Wer schön sein will, muss leiden" ein. Wieder seien alle Vorstellungen ausverkauft gewesen - obendrein hätten sich die Bewohner des BRK-Seniorenheims wieder über eine kostenlose Vorstellung freuen dürfen. Dank ging an Anneliese Ermer für die Organisation des Kartenvorverkaufs.Voith erwähnte auch die weiteren Vereinsaktivitäten und hob dabei besonders die Besuche bei befreundeten Theatergruppen und das Preisherzeln, bei dem es heuer eine Rekordbeteiligung gab, heraus.Das Geheimnis um das diesjährige Stück und seine elf Darsteller lüftete Reinhard Greiner. Zum Inhalt: Die Ortsfeuerwehr besteht nach dem Tod ihres Brandmeisters nur noch aus drei Mitgliedern. Sie bringen, außer Biertrinken und Grillen nichts zustande. Der Stadtbrandmeister will dem Spaß aber ein Ende setzen. Ausgerechnet eine Frau wird zur Ortsbrandmeisterin ernannt, was den Schlendrianen überhaupt nicht schmeckt. Denn: Nicht nur, dass die "Neue" Bier und Grillfleisch scheut wie der Teufel das Weihwasser, sie krempelt den Haufen auch noch gehörig um. Weitere Frauen treten der Feuerwehr bei und die "alte Garde" bekommt mehr und mehr das Wasser abgegraben. Damit jedoch nicht genug. Die Männer müssen auch noch ihr Können unter Beweis stellen. Ein Macht- beziehungsweise ein Geschlechterkampf entbrennt ...Mitwirken werden: Franz Voith als Oberlöschmeister, Katharina Kick (seine Frau), Markus Balk als Getränkewart, Vanessa Tretter (seine Frau), Moritz Bäumler als Feuerwehranwärter, Miriam Lederer (seine Frau), Martina Hinderlich als Ortsbrandmeisterin, Sonja Klar als Dorfratschn, Thomas Balk als Stadtbrandmeister, Melanie Hagn als Katastrophenschutzbeaufragte und Martin Vitzthum als Dorfpolizist.Gespielt wird wieder unter der Regie von Hans Gösl. Nach der Premiere gibt es noch folgende Termine: Samstag, 1. April, um 19.45 Uhr und Sonntag, 2. April, um 14.45 Uhr sowie Freitag, Samstag und Sonntag, 7., 8. und 9. April, jeweils um 19.45 Uhr. Am Sonntag, Montag und Dienstag, 16., 17. und 18. April, ebenfalls um 19.45 Uhr. Kartenvorbestellungen ab sofort unter Nummer 0961/44877.Grußworte sprach Stadtrat Alois Schinabeck - auch im Namen des Oberbürgermeisters -, Ehrenmitglied und ehemalige Bürgermeisterin Elisabeth Kraus sowie Stadt- und Kreisrat Hans Gösl.