Am Freitag dieser Woche aber bestehen diese Chancen nicht. Der "Kulturbaron" feiert seinen 70. Geburtstag. Und es trifft sich gut: Zwei seiner Söhne kommen aus Bremen und München eingeflogen und der Dritte wohnt gleich um die Ecke auch auf Malta, wo Baron mit seiner Frau Mary , einer Malerin", den Lebensabend genießt. Den 70. aber feiert er bei Rotwein, Pizza, Fisch und einer kubanischen Zigarre gar nicht auf seiner "Austragsinsel", sondern nebenan auf Gozo. Da ist es ruhiger und grüner. So ändern sich die Zeiten. Frühere Jahre waren unruhiger und roter. Immer aber galt sein Lebensmotto "Carpe diem".Zur Person: Bei dieser Gelegenheit lüften wir doch gleich mal das Geheimnis um die Abkürzung "M." Also, der Jubilar kam vor 70 Jahren in Luhe als Bernhard Michael Baron zur Welt. Vater Alfons war Polizeibeamter, Mutter Viktoria Schneidermeisterin. Seine Liebe zum Lesen und zum Schreiben geht wohl auf seinen Onkel Gerhart Baron zurück, ein oberschlesischer Lyriker und Sozialforscher.Nach der Mittleren Reife an der Lobkowitz-Realschule in Neustadt und dem Wehrdienst bei der Luftwaffe war Baron als Verwaltungsbeamter an den Landratsämtern Neustadt, Regensburg und Amberg unterwegs. Ein späteres Studium schloss er als Diplom-Verwaltungswirt (FH) ab, bevor er am Sozialamt der Stadt Weiden arbeitete. Längst aber war er der Literatur verfallen. So baute Baron von 1973 bis 2004 ein privates Autoren- und Rezensionsarchiv der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur mit über 3000 Autoren auf, das er schließlich an die "edition text + kritik für das "Kritische Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur" im Boorberg-Verlag München abgab.Seine Leidenschaft machte Baron schließlich auch zum Beruf, als er in der Max-Reger-Stadt die Leitung des Kulturamtes übernahm. Dazu eine kurze Anekdote. Fast hätte er nämlich, gewollt oder ungewollt, die Bewerbung verschwitzt. Es bedurfte, so die Erzählungen, eines Anrufs des damaligen Oberbürgermeisters Hans Schröpf , der nur kurz anmerkte: "Herr Baron, ich vermisse Ihre Bewerbung."Damit war der Weg geebnet und aus Baron wurde schnell der "Kulturbaron", der zunächst die populäre Konzertreihe "Weidener Sommerserenaden" im Max-Reger-Park ins Leben rief. Im Jahr 1985 schuf er die "Weidener Literaturtage", die er bis vor zehn Jahren organisierte, und die ihm bundesweite Beachtung schenkten. Intensiven Kontakt pflegte er zu den Schriftstellern Max von der Grün , Erich Loest , Jiri Grusa und Herbert Rosendorfer . Sandra Paretti , die als Kind regelmäßig die Sommerferien bei den Großeltern (Bauscher) verbrachte, holte er zurück nach Weiden. Ein emotionaler Höhepunkt.Von den zahlreichen Veröffentlichungen Barons sei nur auf "Weiden in der Literaturgeographie" und die verschiedenen Geschichten der Sozialdemokratie in Weiden und umliegenden Orten hingewiesen. Der Literaturkritiker Hellmuth Karasek adelte ihn als "Oberpfälzer Cicerone". Auszeichnungen und Preise bis hin zum Bundesverdienstkreuz am Bande säumen seinen literarischen Weg. Vielleicht erzählt er darüber die eine oder andere Anekdote. Die Chance, ihn in der Weidener Fußgängerzone zu treffen, werden ab Samstag langsam wieder größer.