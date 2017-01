Von Holger Stiegler

Neue Lieder und Klassiker

Mit einer Prise Humor

Weiden. Die Liebe begleitet ihn schon sein ganzes Leben, vor allem das Verliebtsein. Mit der Betonung darauf, dass meist er verliebt war, wie Wolfgang Bernreuther gesteht. Dass aus diesen Umständen allerdings starke Songs erwachsen können, macht der Oberpfälzer am Donnerstagabend bei der "Klein & Kunst"-Reihe in der Max-Reger-Halle deutlich. Als wandlungsfähiger und durchaus innovativer Blues-Musiker präsentiert er sich über zwei Stunden lang in bester Spiellaune.Er gehört definitiv zu den Besten in der bayerischen Bluesszene, er, der gebürtige Stiftländer, der in Neumarkt lebt. Und in einem Halbsatz wird dem aufmerksamen Zuhörer klar, warum dies unter anderem so ist - viele Jahre lang war Bernreuther nämlich mit der amerikanischen Blues-Legende Louisiana Red unterwegs auf Tour. Das Programm des Abends ist bunt gemischt: alte und neue Songs, Klassiker und eigene Lieder, fein abgestimmt und jederzeit so flexibel, dass die Liedfolge auch kurzfristig geändert werden kann und neue Lieder in die Setlist aufgenommen werden. Ihn "nur" als Blues-Musiker zu charakterisieren, würde wohl zu kurz greifen - da mischen sich zum einen auch stark rockige Töne, zum anderen gefühlvolle Balladen in den Abend. Und Anklänge an Folk und Country fehlen auch nicht. Allesamt Genres, die Bernreuther perfekt beherrscht. Die räumliche Nähe zwischen den Zuhörern und dem Musiker kommt dem Kulturpreisträger der Stadt Neumarkt entgegen: Schon mit dem ersten Lied sucht er den Kontakt zum Publikum, erzählt kleine Geschichten über die verschiedenen Songs und sich - und vermittelt das Gefühl, dass er sich wohlfühlt bei dem fast schon intimen Konzert.Authentisch sind die Lieder Bernreuthers, mal sind sie kritisch, mal auch mit einer Prise Humor gewürzt, manchmal pulsierend vor Leben, dann wieder melancholisch. Und mit seiner Stimme verleiht er den Songs nicht nur ein Eigenleben, sondern auch so etwas wie eine Seele. Er singt den alten Klassiker "Bring me flowers while I'm living", stimmt "The thrill is gone" an und performt sein erstes selbst geschriebenes Lied aus den 80er Jahren "I wonder why". Anlass damals war - natürlich - ein heimliches Verliebtsein.Verliebt ist Bernreuther auch heute noch, das ist nicht zu übersehen an diesem Abend - und zwar in seine Gitarren, die er mitgebracht hat. Die er den Zuhörern vorstellt und erklärt. Die ihn zum Teil schon sein ganzes musikalisches Leben treu begleiten. Bernreuther nimmt das Publikum mit in sein Innerstes, hin zu seinen Empfindungen, Gefühlen, Gedanken. Er und seine Gitarren lassen sich nicht voneinander trennen, sie haben sich gefunden.Vor wenigen Wochen ist sein neues Album "New Experience" erschienen, viele Lieder davon stellt er in Weiden vor. Auf einer diatonischen Gitarre feiert er "Road to Istanbul", serviert einen "Indian Blues" und vergisst den Boogie bei "Red Button" nicht. Hier greift Bernreuther zudem zur Saz, die für einen satten Soundteppich sorgt. Langer Applaus für einen außerordentlich guten musikalischen Grenzgänger.