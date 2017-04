Von Stefan Voit

Eine Hommage

Zärtliche Verbeugung

Weiden. Die Uraufführung seines Stücks "Draußen vor der Tür" am 21. November 1947, erlebte Wolfgang Borchert nicht mehr - sie erfolgte einen Tag nach seinem Tod. Mit ihm verstummte eine der wichtigsten Stimmen der deutschen Nachkriegsliteratur, im Alter von nur 26 Jahren. Und obwohl er nur ein schmales Werk an Gedichten und Prosatexten hinterließ, war er ein Sprachrohr seiner durch Krieg und Zerstörung geprägten Generation.Er gehört aber auch zu den Autoren, die langsam in Vergessenheit geraten. Um an Borchert zu erinnern, hat der Hamburger Schauspieler Johannes Kirchberg mit "Meine Seele ist noch unterwegs" einen Chanson-Abend zusammengestellt, den er am Donnerstag in der Regionalbibliothek bei den Weidener Literaturtagen präsentiert. Es sind der Klang der Gedichte und die Musik, die diese Hommage an Borchert zu einen bewegenden und berührenden Abend werden lassen. Kirchberg gibt dem Dichter eine Stimme und folgt ihm durch dessen Heimatstadt Hamburg, erzählt von seinen Kindheitserinnerungen, lässt den Zuhörer an seinen Liebeleien teilhaben, und erfährt die traumatisierenden Erlebnisse durch den Einsatz an der Front. Borchert, der mehrmals wegen "Wehrkraftzersetzung" im Gefängnis landete und aus dem Krieg schwer erkrankt in ein zerbombtes Deutschland zurückkehrte, hält seine Eindrücke und Erfahrungen in seiner Lyrik fest. Aber er war auch voll Sehnsucht nach dem "großen Gewürz Leben" und hält als genauer Beobachter seine Eindrücke und Erinnerungen fest.In wunderbare Chansons voller Leichtigkeit verpackt, singt Kirchberg von Muscheln am Strand, von der Elbe, einen Prolog zu einem Sturm, vom Laternentraum, oder liest einen Brief aus Russland und trägt das wohl bekannteste und noch immer aktuelle Gedicht "Sag Nein" vor. So wird dieser Abend zu einer liebevollen, ja fast zärtlichen Verbeugung vor einem Dichter, den es wieder zu entdecken gilt.