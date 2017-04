Von den Matadoren der regionalen Jazz-Szene bis zu etablierten Weltstars spannt sich der Bogen, Musik für Genießer und Entdecker ist angesagt, Musik zum Träumen, aber auch voller positiver Energie, Musik zwischen Tradition und Moderne. So präsentiert sich der Weidener Jazz-Zirkel im 42. Jahr seines Bestehens. Hardbop der Spitzenklasse ist am Freitag, 12. Mai, angesagt. Da gastiert das "Blue-Train-Sextet" um 20 Uhr im Bistrot Paris: Der Wiener Schlagzeuger Joris Dudli integriert immer wieder renommierte Jazzgrößen in seinen Gruppen. Diesmal präsentiert er mit seinem Sextett den Trompeter Jim Rotondi und den Posaunisten Steve Davis. Steve Davis war Mitglied von Art Blakeys "Jazz Messengers", der Bandname "Blue Train" verweist auf John Coltrane und das Label "Blue Note". Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz