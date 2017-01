Wolfgang Bernreuther, 1961 in Waldsassen/Oberpfalz geboren, ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Bluesszene. Bereits in jungen Jahren wurde er von dem Mississippi-Blues-Gitarristen Louisiana Red beeinflusst, mit dem er viele Jahre tourte, und der ihn in die Geheimnisse des Slide-Spiels einweihte. Am Donnerstag, 26. Januar , gastiert Wolfgang Bernreuther auf der "Klein und Kunstbühne" in der Max-Reger-Halle. Konzertbeginn ist um 20 Uhr; Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: Audiavidworks.com media solutions Michael Weber