Der Wahnsinn schlechthin und inhaltlich absolut revolutionär: Das ist es, was den neuen SPD-Hoffnungsträger Martin Schulz ausmacht. Sagt zumindest Bruno Jonas am Donnerstagabend in der Max-Reger-Halle.

Fisch zwischengelagert

40 Jahre Rentenloch

Deppen und Philosophen

Der weise alte Mann auf der Bühne schaut und hört sich das an. Er, der große Denker und Philosoph. Er, der über die Gerechtigkeit, die Selbsterkenntnis und das Gute sinniert. Nein, nicht Bruno Jonas, sondern der griechische Philosoph Sokrates in Büstenform. Wobei - ganz abwegig ist ein Vergleich nicht. Denn auch Jonas regt zum Nachdenken an, sein Humor ist ironisch-hintergründig, er belehrt nicht. Passenderweise heißt das aktuelle Programm auch "Nur mal angenommen".Jonas war noch nie der Mann für billige Schenkelklopfer und wird es auch nie werden - das stellt er wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis. Wo andere hemmungslos draufhauen würden, wählt er den feinsinnigen Ansatz - es sei denn, er schaltet zwischendrin auch einmal in den "Niederbayern-Modus". Da sollte man sich dann eher warm anziehen. Schulz also, der neue SPD-Heilsbringer mit den neuen revolutionären Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit, der sich auch in der Kommunalpolitik auskennt, weil er ja einmal Bürgermeister war und ein Schwimmbad eröffnet hat. Der Kandidat, so Jonas, der wie kein anderer die Anspruchslosigkeit dieser Partei zum Ausdruck bringt. Und der einen Effekt erzeuge, dass sogar Angela Merkel und Horst Seehofer Frieden schließen und die Katholische Kirche wiederverheiratete Geschiedene zur Kommunion zulässt.Eingebettet ist das Programm in eine Rahmenhandlung: Jonas spielt sich als "Packl-Bruno" selbst und nimmt die Sendungen entgegen, die ihm der türkische Paketzusteller Murat von DHL bringt, wenn die Nachbarn mal wieder nicht daheim sind. Sogar der Tengelmann-Lieferant klingelt um 5 Uhr früh und lädt zwei Paletten Frischfisch zur Zwischenlagerung im Schlafzimmer ab. Eine pointierte Körpersprache und Mimik gepaart mit Wortakrobatik auf hohem Niveau zeichnen Jonas aus, wenn er über die "Digitale Revolution" erzählt, wenn er feststellt, dass die Rechte an der Wirklichkeit heute bei Samsung und Apple liegen oder wenn er über "Political Correctness" in der Sprache philosophiert.Überhaupt die Sprache: Heute gehe es nicht mehr so sehr darum, zu sagen, was man wolle. Vielmehr komme es darauf an, was man hören will beziehungsweise hören soll. Wichtig seien Kontext und Subtext, der Zusammenhang und die Meinung. Ein Alexander Gauland von der AfD, der nach Ansicht Jonas' natürlich eine "geistige Patenschaft" vertragen könnte, müsse in der heutigen Zeit gar nicht erklären, was seiner Ansicht nach so schlecht an einer Nachbarschaft des Fußballers Boateng sei. "Hätte ich diesen Satz gesagt, hätte sich niemand darüber aufgeregt", so Jonas in Rückgriff auf Kontext und Subtext.Gerne würde Jonas noch einen Bundespräsidenten erleben, der den Satz prägt: "Die Vernunft gehört zu Deutschland!" Allerdings sei dies schwer vorstellbar, räumt er ein, wenn Merkel, Steinmeier und Schäuble in der ersten Reihe sitzen. Und auch mit Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, die jetzt das Rentenloch und die Altersarmut entdeckt, hat es Bruno Jonas nicht so. Bereits vor 40 Jahren, erinnert er sich, habe er das Thema in einem Kabarettprogramm aufgegriffen.Die Politiker will Jonas aber nicht als einziges Problem an der Demokratie ausmachen. Man müsse auch auf das Volk schauen - und da gebe es halt einfach zu viele Deppen. "Schauen Sie sich mal in der Münchner U-Bahn um: Die dürfen alle wählen!" Und das Hauptproblem sei der "gscheite Depp". Bayern sei da noch eine Ausnahme, da wähle man schließlich seit Jahrzehnten die "Richtigen". So sinniert und schwadronierte Jonas vor sich hin, baut aktuelle Entwicklungen wie Donald Trump in sein Programm ein und lässt die Zuhörer an seiner Gedankenwelt teilhaben. Zwischendrin greift er sogar zur Gitarre - als "einziger Rockmusiker mit Lesebrille". Irgendwie ganz folgerichtig, dass das Programm im Nachdenken über das Kant'sche "vernunftbegabte Lebewesen Mensch" und der Philosophie von Sokrates mündet.