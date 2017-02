Standesdünkel sterben nie aus. Da gilt einer nur etwas, wenn er dazu gehört zur jeweiligen Kaste. Andere bleiben ausgesperrt. Sind vielleicht geduldet. Oder ein Mächtigerer erhebt einen in den "Adelsstand". Vor diesem Hintergrund zieht die mit Patina behaftete Geschichte um den "Bettelstudenten" Symon Rymanowicz doch noch lehrstückhaft eine gewisse Parallele zur Gegenwart.

Mann muss her

Aussprache undeutlich

Jede Menge schöne Frauen in einer Welt, die für den Pöbel unerreichbar ist, exzellent aufspielende Schauspieler und wunderbare Tanzszenen. So präsentiert sich die unterhaltsame Mixtur der "Johann Strauss Operette Wien", dem Zuschauer. Als Rückblende in die Zeit des Absolutismus, in der eine harte Hand die Einheit und Autorität des Staates festigt. Carl Millöckers "Bettelstudent" verdeutlicht dies eindrucksvoll.Da geht es um einen zurückgewiesenen Offizier, dem es eine Schadenfreude ist, einer polnischen Adeligen, die seine Avancen abgewiesen hat, einen armen Schlucker als Bräutigam zu präsentieren. Das Ganze vor dem politischen Hintergrund der polnischen Revolte im 18. Jahrhundert, die schließlich König Stanislaus Leszcynski auf den Thron bringt. Millöcker selbst kommt auch von unten, war ein armer Handwerkersohn, der es über den Weg des Theaterkapellmeisters mit seiner Operette zum unsterblichen Künstler brachte. Innerhalb von nur eineinhalb Jahren wurde das Werk 300 Mal aufgeführt. Millöcker war somit ein gemachter Mann. Heute muss es die verstaubte Operette mit dem viel spritziger wirkenden Musical aufnehmen. Da gehört schon eine gehörige Portion Vitalität dazu, um mitzuziehen. Vor allem die Darsteller müssen sich ranhalten. Und das tun sie unter der Regie von Peter Widholz am Samstagabend beim Gastspiel in der Max-Reger-Halle.Liebe und eine gewissen Portion an Überheblichkeit ziehen sich als bleibende Schleifspur durch die vielen Handlungsstränge. Angela Wandraschek (Laura), Maida Karisik (Gräfin Nowalska) und Christine Holzwarth (Bronislawa) besitzen das stimmliche Potenzial. Es geht für die drei ums gesellschaftliche Überleben. Die Familie ist verarmt und braucht einen reichen Gatten für die Tochter.Wer sich nicht auf die Fülle der Fakten und Argumente konzentrieren will, kann sein Augenmerk auf die präzise Choreografie (Nera Nicol) richten. Auf die eindrucksvoll vorgetragenen Lieder bei feingalanten Tanzschritten und auf die vielleicht etwas zu viel Musik, wie schon ein Kritiker bei der Uraufführung anmerkte.Optisch aus dem Rahmen fällt in einem schlichten Bühnenbild allein der Bettelstudent. Ein paar Studiensemester weniger würden Camillo dell'Antonio glaubwürdiger erscheinen lassen. Stimmlich begabt, reicht er auch von der Körpergröße her nicht an seine Angebetete heran. Dazu gesellt sich, wie auch bei seinem Freund Jan Janicki (dargestellt von Hristofor Yonov) die undeutliche Aussprache, was die Dialoge für den Zuhörer doch etwas anstrengend macht.Der Zuschauer erlebt dennoch ein munteres Spiel, das überzeugt. Im Orchestergraben sitzen echte Musiker, die von Istvan Gyöngyösi dirigiert werden. Da kommt nichts vom Band, wie in der Vergangenheit allzu oft erlebt. Die Ensembleleistung wird mit viel Applaus bedacht.