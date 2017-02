Zunächst ist alles nur als Hauskonzert geplant. Doch dann wird die Idee immer größer. Am Ende ist das "Café Mitte" voll besetzt bei "Musik aus Europa und tausendundeiner Nacht".

(sbü) "Musik verbindet den Westen und den Osten. Sie ist eine Sprache, die alle verstehen", sagte Veranstalterin Uta Doenitz. Mit Musik Grenzen überwinden, Kulturen verbinden und wirksame Integrationsarbeit leisten, das waren die Hintergedanken des Konzerts, das ursprünglich nur in kleinem Rahmen zu hören sein sollte. Was am Ende langen Beifall und die Zugabe-Wünsche auslöste, war der Auftritt zweier Künstler, die zunächst kaum unterschiedlicher hätten sein können. Doch gerade aus dem Wechsel der verschiedenen Klänge entwickelte sich eine musikalische Synthese. Musik wurde zum Bindeglied zwischen Religionen und Kulturen.Den Anfang machte Ronja Künkler, die ihrem Namen den Zusatz "Kleo" beifügt. Sie begann mit "Les Passants" der französischen Sängerin Zaz. Die klare und helle Stimme der Abiturientin, abwechselnd zwischen lauter und leiser Ausprägung, erklang sehr professionell. Die Zuhörer waren von Stimme und Texten so fasziniert, dass sie die perfekte Gitarrenbegleitung der Sängerin schon fast als selbstverständlich empfanden.Auf das Chanson folgte unmittelbar orientalische Saz-Musik von Chamgin Mohamad. Der Musiker, geflohen aus dem syrischen Kurdistan, versetzte den Zuhörerraum tief in die Stimmung einer tausendundersten Nacht. Die siebenseitige Saz ist eine Langhalslaute und klingt, als würden zwei Instrumente gleichzeitig gespielt. Sie ist in den orientalischen Ländern weit verbreitet und gilt als deren musikalisches Kennzeichen. Ein lang nachklingender tiefer Ton begleitete die virtuosen Griff- und Tonfolgen und erinnerte stark an Musik zur Meditation.Die Besonderheit bei Mohamad: Er hat sich die musikalische Technik selbst beigebracht. "Ich spiele nie nach Noten, sondern höre ein Musikstück und spiele es auf der Saz", erklärte er nach dem Konzert. Es seien Lieder aus seiner kurdischen Heimat. Daneben waren Lieder über einen im Krieg sterbenden Soldaten, über Liebe und Familie und sogar festliche Hochzeitsmusik zu hören. Die Zuhörer wurden aus ihrer meditativen, orientalischen Stimmung immer wieder auf erfrischende Weise von Ronja Künkler und ihren deutschen, französischen und englischen Liedtexten herausgeholt. Zu hören waren etwa Melodien und Texte von Bodo Wartke und Ed Sheeran.Die Vorgeschichte zum Konzert erläuterte Doenitz: "Seit Jahren engagiere ich mich für Menschen, die ihre Heimat verloren haben." Dabei habe sie auch Mohamad kennengelernt und die Saz für ihn besorgt. Der 22-Jährige war vor zwei Jahren über Bulgarien, wo er sechs Monate im Gefängnis festgehalten worden sei, nach Deutschland geflohen. Im Heimatland hat er Abitur gemacht. In Deutschland möchte er eine Berufsausbildung antreten. Auch als angelernter Heizungsbauer hat er schon gearbeitet. Noch sei über seinen Asylantrag nicht entschieden.Mit dem Konzert verband Doenitz Gedanken, wie sie sich schon in Goethes berühmter Gedichtsammlung "West-östlicher Divan" finden. Dort sind die engen Verbindungen zwischen islamischer und der abendländischer Welt aufgezeigt. "Setzen wir uns auf den west-östlichen Divan", forderte Doenitz die Besucher auf.