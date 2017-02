Um den guten Zweck geht es natürlich auch. Vor allem aber um die Musik: Samba und Swing, Rock - und "Buffka, Buffka"-Balkan-Pop. Beim "Charity-Gig" im Juz geht's Schlag auf Schlag.

Schneller Wechsel

Ohne Gage

Der "Charity Gig" 2017 lockt am Samstagabend 200 Gäste ins Weidener Jugendzentrum. Schirmherrin Maria Seggewiß will mit den Einnahmen aus dem Konzert einerseits das Juz stärken, andererseits das "Magische Projekt" von Julia Zimmermann unterstützen, das Jugendliche mit Problemen von der Straße holt. Erneut durften sich Nachwuchsbands auf großer Bühne beweisen: "Q-Bar" von der Franz-Grothe-Schule, "Mission Possible" von der "KingSize"-Musikschule, die FOS/BOS-Schulband "After-School" und die Kepler-Big-Band.OB-Gattin Maria Seggewiß und Gertrud Wittmann haben sich mit dem "Charity Gig" bereits vor sieben Jahren auf die Fahnen geschrieben, Weidener Bands zu fördern und gleichzeitig Gutes zu tun. Viele, die in der Vergangenheit auf dieser Bühne standen, haben damit ihren Bekanntheitsgrad enorm gesteigert. Die 2017er-Ausgabe der Show rotierte mit vier Schulbands und einer "Buffka"-Band. Bis auf die "Special-Guests" - das "Juri & Jiri Buffkacovic Orkesta" - durften die mitwirkenden Gruppe jeweils 30 Minuten lang auf die Bretter. Der schnelle Wechsel sorgte für Kurzweil. Und in den Pausen verloste Ramasuri-Moderator Markus Pleyer Preise vom Schmusekissen bis hin zur Berlinfahrt.Die Bands - einige machten mächtig Wirbel - brachten knallige Coverversionen und Songmaterial berühmter Rockgruppen, Carlos-Santana-mäßige Samba-Rhythmen sowie Swing und Big-Band-Klänge. "Juri und Jiri", allesamt Weidener Musiker, die sich ein- bis zweimal im Jahr treffen, begeisterten dagegen mit modernem, tanzfähigen Balkan-Sound."Da geht einem das Herz auf, wenn man die jungen Menschen Musik machen hört und sieht, mit welcher Begeisterung und Professionalität sie das tun", schwärmte Oberbürgermeister Kurt Seggewiß. Auftrittsmöglichkeiten und Applaus seien das tägliche Brot dieser Bands. Seggewiß versicherte: Den "Charity Gig" werde es auch in Zukunft geben.Sowohl das Jugendzentrum wie auch das Magische Projekt "brauchen wir dringend in unserer Stadt". Deshalb gehe der Reinerlös zu gleichen Teilen an diese Einrichtungen. "Die Jugend will alles einfach etwas lockerer aufziehen", deshalb sei man nach anfangs zwei Jahren in der Max-Reger-Halle ins JuZ gewechselt, sagte Maria Seggewiß. Einen Monat hatte sie benötigt, um die Preise für die Verlosung beim achten "Charity-Gig" zusammenzubekommen. Die Weidener Wirtschaft ziehe mit. "Und die Bands spielen alle kostenlos. Sie sind froh, dass sie mitmachen dürfen."