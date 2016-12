Viel zu lachen gibt es, wenn das Chiemgauer Volkstheater auftritt. Das ist am Freitag, 30. Dezember, um 19 Uhr in der Max-Reger-Halle der Fall (Einlass 18.30 Uhr). Dann führen die Schauspieler das Stück "Mei bester Freind" auf. Die Gruppe ist bekannt für ihre Auftritte im Bayerischen Rundfunk.

In der Komödie geht es um Sepp, dem die Apothekenzeitschrift wichtiger ist als Nachrichten aus der Politik. Als der Hypochonder ein Telefonat mit einem Arzt belauscht, denkt er, sein letztes Stündlein hätte geschlagen.Für die Veranstaltung verlosen die Oberpfalz-Medien fünf Mal zwei Tickets. Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter der Nummer 0137/808401628 an und spricht das Stichwort "Chiemgauer Volkstheater", seinen eigenen Namen, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Mittwoch, 28. Dezember, 15 Uhr, freigeschaltet.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Oberpfalz-Medien und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück bei der Verlosung!