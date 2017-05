"Wir leben in einer Zeit, in der man die Klappe nicht halten sollte!" - Christian Springer hält sich am Donnerstag auch in Weiden an die eigene Maxime. Und sorgt mit seinem aktuellen Programm "Trotzdem" für einen ganz ungewöhnlichen Kabarettabend.

Rohe Eier auf Strauß

Mit Körper und Gesicht

Es ist ein ganz persönliches Programm, mit dem Springer unterwegs ist. Ein Programm, das viel von ihm preisgibt, ein Programm, das an vielen Stellen erklärt, warum Springer so ist wie er ist. Er macht nicht nur politisches Kabarett, er denkt politisch, er weiß, wozu Politik fähig ist. Er schont niemanden und geht keinem Konflikt aus dem Weg.In einer Geschichte aus seiner Studentenzeit berichtet er, dass er Franz Josef Strauß mit zwei rohen Eiern bewerfen wollte - was aber auch aus physikalischen Gründen und falsch berechneter Flugbahn nicht gelang. An sich habe er Lebensmittel immer geschätzt, habe er doch selber im elterlichen Obst- und Gemüseladen mitgearbeitet. Die Mutter habe damals gemerkt, dass er sich die beiden Eier eingesteckt habe - und ihm in diesem Fall die missbräuchliche Verwendung auch gestattet. Getroffen hat er damals also nicht, bestraft worden sei er aber trotzdem wegen Körperverletzung.Ausführlich zitiert Springer aus der Anzeige Strauß' und den damaligen öffentlichen Verlautbarungen des Generalsekretärs Edmund Stoiber, die sich als eine Aneinanderreihung von Lügen darstellen. Später, das habe ihm ein Professor im Vertrauen erzählt, sei der Staatsschutz an der Universität aufgetaucht und habe erklärt, dass Springer weder in München noch an einer anderen bayerischen Universität einen Abschluss bekommen werde. "Ich habe die Geschichte viele Jahre für mich behalten", so Springer. Zuhause habe man natürlich darüber gesprochen und immer wieder sei die Frage aufgekommen: "Wenn die schon bei so etwas lügen, was machen die, wenn es wirklich um etwas geht?"Mit der Person Strauß gelingt Springer auch ein Übergang zu Syrien: In dem Land sei noch heute bekannt, dass Strauß vor vielen Jahrzehnten einem hochkriminellen Syrer geholfen habe, wieder in sein Land zurückzukehren. Die Realität liefert Springer eine Vorlage für Kabarett. "Ein bayerischer Ministerpräsident, der kriminellen Syrern hilft" - das sei Ansporn für viele Flüchtlinge an der Grenze gewesen. Allerdings müsse man feststellen, dass die Syrer heute bei weitem nicht so kriminell seien, dass ihnen Strauß helfen würde.Ein wiederkehrendes Thema des Abends ist die "Leitkultur", immer wieder seziert Springer die Idiotie des Begriffs und entlarvt große Teile von dem, was man für "ur-deutsch" halte. Die Nationalhymne als das Herzstück unsere Kultur? Springer klärt auf, was es wirklich ist: Der Deutschlehrer von Fallersleben bezahlte mit dem Text im damals noch zu England gehörenden Helgoland die Zeche, der Text musste erst einmal zurückgekauft werden. Und auch die "Kaiserhymne" des Österreichers Joseph Haydn, die die Melodie bildet, sei von Haydn nur geklaut gewesen - sie ist heute noch ein bekanntes kroatisches Volkslied.Wenn Springer auf der Bühne steht, bleibt er selten ruhig, er nutzt den Raum auf der Bühne, gestikuliert, spricht mit Körper und Gesicht. "Natürlich rege ich mich auf - weil es gerechtfertigt ist!", bekennt er. Kaum habe jemand eine Viertelmeinung, dann müsse er sie auch schon hinauslassen - via Twitter, Facebook oder auf ähnliche Weise. Über Seehofers Forderungen nach einer Obergrenze für Flüchtlinge habe er sich so geärgert, dass er gleich - nach seiner Rückkehr aus dem Libanon, wo er sich mit seinem Verein "Orienthelfer" um Flüchtlinge kümmere - einen 88-seitigen Brief an den Bayerischen Ministerpräsidenten geschrieben habe. Es ist zweifellos kein Abend der Schenkelklopfer, sondern vielmehr eine Symbiose aus Kabarett und Wissensvermittlung. Auf dem Weg bleiben und Haltung bewahren - das legt Springer seinen Zuhörern ans Herz.