Ein spanisches Streichquartett von Weltgeltung ist das "Cuarteto Casals". 1997 wurde es in Madrid gegründet. Seit der Auszeichnung mit jeweils ersten Preisen der "London String Quartet Competition" (2000) und des internationalen Brahms-Wettbewerbs in Hamburg (2002) ist das Quartett regelmäßig in den größten Konzertsälen der Welt zu Gast.

Am Freitag, 5. Mai, spielt "Cuarteto Casals" um 20 Uhr in der Max-Reger-Halle in Weiden. Zu hören ist eines von den sechs Quartetten, die Mozart seinem Freund Josef Haydn gewidmet hat, das Quartett B-Dur, KV 458, sowie Quartette von Bela Bartók und Brahms. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz