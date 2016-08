Gute Nachrichten für alle Schlagerfans: "Die Amigos" gastieren am Sonntag, 25. September , um 18 Uhr mit ihrer Tour "Danke, Freunde" in der Max-Reger-Halle in Weiden. Die beiden Schlagermusiker wollen ein "Feuerwerk ihrer größten Hits zünden", eingerahmt in eine Licht- und Videoshow. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online auf www.nt-ticket.de. Wer kostenlos dabei sein will, schreibt bis Montag, 5. September, 12 Uhr eine E-Mail (Betreff: Amigos Weiden) an freikarten@derneuetag.de - Name, Adresse und Telefonnummer nicht vergessen. Das Medienhaus "Der neue Tag" verlost zehn Einzeltickets für das Konzert, wobei der daneben liegende Platz zum Nachkauf reserviert ist. Bild: hfz