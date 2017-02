Autor

387

Hochschule für Musik und Theater München

Max-Reger-Gymnasium

Ensemble Con Brio

Gesellschaft der Orgelfreunde

lichtung

Geboren in Amberg. Studium Lehramt an Gymnasien (Musik) an der. Bis 2013 Gymnasiallehrer am musischenAmberg. Musikalische Aktivitäten: Seit 1991 Cellist im Quartett "". Mitglied der internationalen. Journalistische Aktivitäten: Freier Mitarbeiter für: Neuer Tag Weiden. "" Viechtach.