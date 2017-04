Der Emmaus-Gang am Ostermontag füllt die Max-Reger-Halle mit Pilgern. Ein Mitwanderer des 23. "Osterfestivals Nördliche Oberpfalz" ist die Stiftung "Internationale Junge Orchesterakademie".

Starke Töne

Des Knaben Wunderhorn

Die Kunst- und Kulturstiftung fördert seit vielen Jahren Völkerverständigung und hilft schwerstkranken Kindern. Dies lässt das symphonische Konzert der 90 Musiker mit 29 Nationalitäten heraus leuchten: Hier geht es nicht um Kunst als Kommerz. Das hervorragende technische Niveau der jungen Musiker weckt Aussicht auf eine nicht brotlose Zukunft.Die Violinen haben bei Brahms keine Probleme mit den exponierten Passagen im Oktavabstand. Die acht voluminösen Bässe kommen sauber, wenn auch recht massig über die Rampe. Die Solo-Violine (Brahms) wie die zahlreichen Bläser-Solisten bewähren sich bei heiklen Solopartien als hätten sie diese schon hundertmal gespielt. Die Bläser agieren im Team mit erfreulich gut ausgestimmter Intonation. Vor allem bei der "Holländer-Ouvertüre" von Richard Wagner dominiert das Blech doch sehr.Zu Beginn fransen einzelne Holzbläser-Akkorde ein wenig aus. Der an sich feinfühlige Paukist schockt bei der Brahms-Sinfonie mit einschüchternden Donnerschlägen. Zunächst führt der souverän, energisch und impulsiv agierende Dirigent Dorian Keilhack in die Welt der Sagen und Volks-Erzählungen. Plakativ lässt er bei Wagners Ouvertüre die Stürme brausen und die Wellen wogen, ein Sinnbild für das dräuende Unheil zwischen Senta und dem Fliegenden Holländer.In den Liedern nach "Des Knaben Wunderhorn" wagt Gustav Mahler den Spagat zwischen volksliedhafter Schlichtheit und symphonischer Komplexität, zwischen biedermeierlicher Idylle und doppelbödiger Ironie. Die Mezzosopranistin Eva Schöler begeistert mit warmer, voluminöser, bestens fokussierter Stimme. Bei "Wo die schönen Trompeten blasen" haben sich Klangbalance und Textverständlichkeit eingependelt, das vergnüglich zugegebene "Lob des hohen Verstandes" strotzt vor Geist und Witz. Leider fehlt im Programm ein Abdruck der Texte wie auch der Hinweis, dass in Klassik-Konzerten verzettelnder Applaus zwischen den Sätzen nicht gern gesehen ist. Die 1. Sinfonie op. 68 von Brahms gelingt Keilhack und seinen Musikern beachtlich, ohne Irrungen im bekannt dornigen Gestrüpp der Rhythmen und Tempo-Übergänge. Eigentlich reichte es, Brahms mit glühender Intensität zu musizieren, Keilhack bläst diese Glut immer wieder an, lässt etwas viel Forte-Flammen aus dem Orchester lodern und Klangrauch aufsteigen. Begeisterter Applaus.