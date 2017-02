Also, bevor jetzt alle fragen: War's gut? Es war ganz großes Kino. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das war 3-D-Animation auf der Max-Reger-Bühne. Interaktive Videoszenen interagierten mit realen Personen. Das Musical "Der kleine Prinz" als perfekte Illusion. Und trotzdem blieb die Botschaft hängen: "Man sieht nur mit dem Herzen gut."

Seltsame Begegnungen

Isabel Waltsgott, eigentlich zweite Wahl für den Prinzen, entpuppte sich schlichtweg als Gewinn. Kein Kerl hätte die Figur besser darstellen können als die wunderbare 23-Jährige. An ihrer Seite Bariton Guido Weber als Pilot. "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint Exupery gilt als eines der meistgelesenen Bücher der Welt. Millionen von Kindern und Erwachsenen haben die Geschichte um den jungen Botschafter vom anderen Stern regelrecht verschlungen. Eine Geschichte mit klarer Mission: den Menschen die Augen zu öffnen für das wirklich Wesentliche - die Liebe nämlich und die Hingabe für andere.In diesem Falle für eine Blume, die den Knaben in ihren Bann zieht. Eine armselige kleine Blüte in der Wüste, die ihm Auskunft über die Menschen gibt, und wo er lernen muss, dass es neben seiner noch tausende weiterer Rosen gibt. Es geht um einen Piloten, der in der Wüste notlandet und dort dem kleinen Mann mit dem goldblonden Haar begegnet. Eigentlich hatte er Maler werden wollen, der Pilot. Aber man riet dem kleinen Künstler, sich für vernünftigere Dinge zu interessieren.Vom kleinen Prinzen erfährt er, dass der auf einem kleinen Planeten mit drei Vulkanen wohnt, wo es auch eine Rose gibt. Irgendwann war er gezwungen, den zu verlassen. Auf seiner Reise zur Erde erlebte er die seltsamsten Begegnungen. Einen Geschäftsmann, der nur am Geld orientiert war, oder einen dominanten König ohne Untertanen. Eine Schlange bot ihm Erlösung an. "Ein Biss von mir kann dich weiter tragen als ein Schiff." Erst ein schlauer Fuchs machte ihm klar, um was es wirklich geht im Leben: um wahre Freundschaft, Vertrauen, um die Verbundenheit und Befriedigung, die in der Pflege einer Rose steckt. Obwohl auf absurde Art erzählt, rüttelt "Der kleine Prinz" in seiner Existenzkrise wach, zeigt die Welt mit den großen Augen eines Kindes, das einfache Fragen stellt, die Erwachsene peinlich berühren.Die Songs hat Deborah Sasson geschrieben. Zusammen mit Jochen Sautter hat sie die Geschichte in ein Musical verwandelt, das mit 40 Personen, darunter einem elfköpfigen Orchester, tourt und von Matthias Suschke geleitet wurde.