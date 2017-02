Die "Drunken Swallows" kommen in die Oberpfalz. Sie sind ein wilder Haufen norddeutscher Dorfjungs, die ihr Nest in Oldenburg/Holstein, direkt an der Ostsee, bauten und von dort aus in die weite Welt hinausfliegen. Bestehend aus Schlagzeug, Bass und zwei Gitarren schmettern die Musiker dem Hörer deutschen Punkrock um die Ohren und erzählen in ihren Texten Geschichten aus dem Leben - egal, ob es dabei um ein folgenschweres Trinkgelage geht oder darum, den Mut zu haben seine Meinung frei zu äußern. "Aber auch die Liebe kommt nicht zu kurz und Freunde des Spaßpunks kommen ebenfalls auf ihre Kosten." Auch wenn ein Großteil der Songs mit einer dicken Gitarrenwand und erhöhtem Tempo gespielt wird, gibt es auch ruhigere, sentimentale Stücke, bei denen die Band ihre Wandlungsfähigkeit beweist. Die "Drunken Swallows" (was übrigens soviel bedeutet wie "betrunkene Schwalben") gastieren am Donnerstag, 9. März , um 20 Uhr im Café Parapluie in Weiden. Karten für ihr Konzert gibt es bei den Vorverkaufsstellen von NT-Ticket und im Netz direkt auf www.nt-ticket.de. Bild: hfz