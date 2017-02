Perfekte Symbiose

Paris und Themse

Der Abend ist geprägt von zwei Fundamenten: Den Neckereien und Zankereien zwischen Dunja Koppenhöfer und Klaus Sebastian Klose auf der einen Seite sowie der perfekten musikalischen Symbiose zwischen der Sängerin und dem Kontrabass-Spieler. Virtuosen sind sie beide - die eine mit ihrer unglaublich wandelbaren Stimme, der andere mit seiner liebevollen und auch brachialen Behandlung der Saiten.Ohne Dialog - respektive "intergeschlechtlichen Kommunikation" - geht es an diesem Abend nicht. Die Texte führen hin zu den Stücken des Abends oder nähern sich dem Thema Liebe an. Im Vergleich mit den bisherigen Künstlern der "Klein & Kunst"-Reihe alles etwas ungewöhnlich, aber sehr gelungen. Und so sind es auch ganz und gar individuelle Interpretationen und Arrangements von bekannten Liedern und Songs, die den Zuhörern serviert werden. Die Reise führt von Jazz über Chanson bis Pop und zurück. "Fever" wird mit einem erotisierenden Timbre vorgetragen, "Autumn leaves" bekommt einen ganz persönlichen Stempel aufgedrückt und "I can't stand the rain" lässt Tina Turner fast vergessen. Auch der Beatles-Klassiker "Drive my car", Jimmy Cliffs "I can see clearly now" und die deutsche Version von "Somethin' stupid" kommen in einer überraschenden und grandiosen Form daher.Und dann sind da auch noch die Schlager-Klassiker, in denen ganz Paris von der Liebe träumt und der Nebel an der Themse immer dichter wird: Koppenhöfer und Klose gelingt es, eine ganz besondere Atmosphäre von der Bühne aus zu erzeugen (Nebelschwaden inbegriffen!), der sich das Publikum nicht entziehen kann. So kreativ die Arrangements sind, so mitreißend wechseln die beiden Künstler Gestik und Mimik. Und Koppenhöfer präsentiert sich auch bei ihren Kostümen und Accessoires von der kreativen Seite, ganz besonders schräg mit ihrem lila-rosa Etwas bei "All that bass". Viel Applaus gibt es für das Duo, das die Liebe an diesem Abend auf eine eben ganz spezielle Weise nach Weiden bringt.