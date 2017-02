Gefühls-Chaos, Euphorie, Gleichgültigkeit, Verwirrung, Überschwang, Enttäuschung, Himmel, Hölle - die Pfade der Liebe führen zuweilen durch unwegsames Gelände. Das Duo "Bassgeflüsters" nimmt in seinem Programm alle, denen das "Lernfeld Beziehung mit auf die Reise durch die Höhen und Tiefen des Zustands, den man Liebe nennt.

Dabei findet die Magie des Gegensatzes ihre Protagonisten in der klassisch ausgebildeten Stimmakrobatin Dunja Koppenhöfer und dem Jazz-Kontrabassisten Klaus Sebastian Klose. Während die Sängerin mit einer Reihe Unzulänglichkeiten ihres Saitenvirtuosen jonglieren muss, schwebt dieser, von ihr völlig unbemerkt, auf Wolke 7. Der Eklat ist vorprogrammiert... Das "Bassgeflüster" ist am Donnerstag, 16. Februar , um 20 Uhr, in der Max-Reger-Halle in Weiden zu hören. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de