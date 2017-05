Schlau, frech selbstbewusst - Charlie Hunnam, bekannt aus der Serie „Sons of Anarchy“, verkörpert in "King Arthur" einen typischen Anti-Helden. Regisseur Guy Ritchie castete ihn für die Hauptrolle seines neuesten Kinofilms. Ritchie gestaltete das Abenteuer modern, rasant und stellenweise überraschend komisch. Jude Law ist in einer der tragenden Rollen zu sehen.

Die Filmstarts im Überblick:

Auch Fans von Animationsfilmen haben Grund zur Freude. In "Überflieger: Kleine Vögel – großes Geklapper" begeben sich die kleinen Freunde Richard und Kiki auf eine große Abenteuerreise. Außerdem starten die Filme „Rückkehr nach Montauk“, „Das Ende ist erst der Anfang“ und „Keeper“.König Arthur ist immer für ein Abenteuer gut. Viele Filme wurden schon über den sagenhaften Herrscher gedreht. Nun hat sich auch „Snatch“-Regisseur Guy Ritchie an den legendären Stoff gewagt. Der Film interpretiere den klassischen Excalibur-Mythos radikal neu, heißt es in der Ankündigung. Arthur wächst darin in großer Armut auf, unwissend, dass er eigentlich ein Königssohn ist. Doch eines Tages bekommt sein Leben eine völlig neue Wendung. Arthur wird gespielt von „Sons of Anarchy“-Darsteller Charlie Hunnam. In weiteren Rollen zu sehen sind Jude Law als Arthurs Onkel, Àstrid Bergès-Frisbey und Katie McGrath. (Regie: Guy Ritchi - Mit: Charlie Hunnam, Jude Law, Katie McGrath - 127 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)Heilt die Zeit wirklich alle Wunden? Im neuen Film von Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff müssen sich diese Frage zwei Menschen stellen, die vor vielen Jahren ein Liebespaar waren. „Rückkehr nach Montauk“ heißt die bittersüße Beziehungsgeschichte. Der „Blechtrommel“-Regisseur Schlöndorff arbeitete zuletzt in Filmen wie „Diplomatie“ und „Der neunte Tag“ vor allem die Zeit des Nationalsozialismus auf. Mit Nina Hoss („Phoenix“) und Stellan Skarsgård („Nymphomaniac“) in den Hauptrollen erzählt er nun eine ganz private Geschichte. Schlöndorffs Film ist eine Hommage an Max Frischs Erzählung „Montauk“. (Regie: Volker Schlöndorff - Mit: Nina Hoss, Stellan Skarsgård - 106 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)Auf der Suche nach einem dubiosen Handy fahren die beiden zwielichtigen Gestalten Gilou und Cochise mit ihrem Pick-Up durch öde Landschaften. Unterwegs treffen sie auf das junge, schutzbedürftige Liebespaar Esther und Willy, prügeln sich mit bösartigen Hinterwäldlern, erkranken und verlieben sich. Und ein Mann, der sich Jesus nennt, kreuzt immer wieder die Wege all der trostlosen Gestalten in diesem Film vom Ende der Welt. Gibt es vielleicht doch Hoffnung für einige dieser Menschen? Der belgische Regisseur Bouli Lanners („Eldorado“) hat mit einem starken Ensemble von Charakterdarstellern ein lakonisches Drama in Western-Manier inszeniert, das sich um die großen existenziellen Fragen dreht. (Regie: Bouli Lanners - Mit: Albert Dupontel, Bouli Lanners, Philippe Rebbot - 93 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)Die Störchin Aurora kann einfach nicht anders. Als sie einen frisch geschlüpften Spatz allein in seinem Nest findet, nimmt sie sich des kleinen Vogels liebevoll an. Richard, so heißt er, glaubt fortan, Aurora sei seine Mutter – und hält sich selbst natürlich auch für einen Storch. Doch dann kommt der Herbst. Und seine Storchenfamilie zieht gen Süden – ohne ihn. Schließlich kann ein kleiner Spatz unmöglich die weite Strecke nach Afrika überwinden! Richard aber will das Gegenteil beweisen. Zusammen mit seinen neuen Freunden, der Zwergeule Olga und dem Wellensittich Kiki, begibt er sich auf eine Abenteuerreise, die so manche Überraschung für die drei Tiere parat hält. (Regie: Toby Genkel und Reza Memari - Mit Stimmen von: Tilman Döbler und Nicolette Krebitz - 84 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)Es geht um ein junges, ein sehr junges Liebespaar, Maxime und Mélanie, beide erst 15 Jahre alt. Eines Tages stellt Mélanie (Galatea Bellugi) fest, dass sie schwanger ist. So sehr Maxime, verkörpert von Kacey Mottet Klein („Home“), auch zunächst mit dieser Tatsache hadert, ist sich der Teenager doch recht bald sicher, dass er das Kind bekommen möchte. Und Maxime gelingt es zudem, auch Mélanie davon zu überzeugen. Bei „Keeper“ handelt es sich um den ersten Langspielfilm des jungen Regisseurs Guillaume Senez. Dieser Film wurde bereits bei einigen internationalen Festivals vorgestellt und teils auch mit Auszeichnungen bedacht. So etwa mit dem NDR Nachwuchspreis beim Filmfest Hamburg. (Regie: Guillaume Senez - Mit: Kacey Mottet Klein, Laetitia Dosch, Galatea Bellugi - 95 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)