Regisseur Danny Boyle erschuf vor 21 Jahren mit "Trainspotting" ein schottisches Filmdrama, das mittlerweile Kultstatus genießt. Die Geschichte des jungen heroinabhängigen Mark Renton, gespielt von Ewan McGregor, wurde ein weltweiter Erfolg.

Die Filmstarts im Überblick

(dpa/juh) Nun lässt Boyle seinen Protagonisten - inzwischen clean - in seine Drogenvergangenheit zurückkehren - an den Ort, wo alles begann. Melancholisch, witzig mit rasantem Erzähltempo - Kritiker loben das Werk als gelungene Fortsetzung. Auch John Wick, gespielt von Keanu Reeves, stürzt sich erneut in ein Abenteuer - diesmal in Rom. Außerdem starten noch "Schatz, nimm du sie", "Elle", "Fences", "Empörung" und "Mein Leben als Zucchini".Nach 20 Jahren im Ausland kehrt Marc Renton in seinen Heimatort Leith zurück. In dem schottischen Kaff erlebte er einst wilde Drogentrips mit seinen Freunden. Die Rückkehr reißt alte Wunden auf, denn Renton ist damals mit dem Geld aus einem gemeinsamen Drogengeschäft verschwunden. „T2 Trainspotting“ ist die Fortsetzung des Kultfilms „Trainspotting“ von 1996 mit sämtlichen Hauptdarstellern von damals, darunter Ewan McGregor und Robert Carlyle. Autor John Hodge und Regisseur Danny Boyle zeichneten schon für das Original verantwortlich. Die Fortsetzung basiert in Teilen auf dem Roman „Porno“ von Irvine Welsh, der auch für „Trainspotting“ die Romanvorlage schrieb.Der Hollywoodstar Keanu Reeves (52) kehrt als Actionheld John Wick auf die Leinwand zurück. In dem neuen Film von Regisseur Chad Stahelski, „John Wick: Kapitel 2“, spielt Reeves einen Killer, der eigentlich mal wieder in den Ruhestand wollte. Doch dazu kommt es nicht: Ein ehemaliger Kollege muss die Kontrolle über eine mysteriöse, international agierende Organisation von Auftragskillern erlangen. Um einen Schwur zu erfüllen, muss Wick ihm dabei helfen - und statt seinen Ruhestand zu genießen reist er nach Rom, wo er mit einigen der gefährlichsten Killer der Welt konfrontiert wird.: In der deutschen Comedy-Szene ist Carolin Kebekus (36) in den vergangenen Jahren zur bestimmenden Größe geworden. Nun wagt sie auch den Sprung auf die Kinoleinwand. In „Schatz, nimm du sie!“ spielt sie eine Mutter, die ihren Kindern das Leben zur Hölle macht - damit sich diese freiwillig für ein Leben beim Vater entscheiden. Das Paar will sich nämlich scheiden lassen und beide Ex-Partner haben ganz eigene Karrierepläne. Das Drehbuch der Komödie basiert auf dem französischen Film „Mama gegen Papa – Wer hier verliert, gewinnt“, dreht sich aber voll und ganz um seine Hauptdarstellerin, die sich so direkt und schnoddrig geben kann, wie auf der Bühne.Die Französin Huppert spielt Michèle Leblanc, eine Frau in ihren Fünfzigern, die allein lebt und erfolgreiche Geschäftsfrau ist. Eines Tages wird sie in ihrem Haus von einem unbekannten, maskierten Mann brutal angegriffen und vergewaltigt. Ihre Schreie gellen durch den Altbau – doch sind es Schreie der Angst, Schmerz oder gar der Lust? Der niederländische Erfolgsregisseur Paul Verhoeven legt mit „Elle“ ein provokantes Werk über eine Vergewaltigung vor, ist es doch Drama, Thriller und Komödie zugleich. Vor allem aber Isabelle Huppert in der Hauptrolle macht den Film zu einem Ereignis. Sie ist für ihre Leistung auch für einen Oscar nominiert.Es hätte etwas werden können aus Troy Maxson (Denzel Washington, der hier auch Regie führt). Er war einmal Baseballstar in der US-Schwarzen-Liga, doch die weiße Profi-Liga wurde erst dann auch für Farbige geöffnet, als es für ihn bereits zu spät war. Im Pittsburgh der 1950er Jahre arbeitet er stattdessen als Müllmann - statt des Baseballschlägers schwingt er große Reden. Der Patriarch hält seiner Frau (Viola Davis) und den Söhnen oft brutal-ehrliche Vorträge über seine Sicht auf das Leben und die Werte, für die es sich zu kämpfen lohnt. Der Film basiert auf einem Theaterstück von August Wilson. Die Schauspielerleistungen sind beeindruckend – vier Oscarnominierungen für den Film sind der Lohn.Ausgerechnet in einem streng protestantischen College im Mittleren Westen will der begabte Marcus Messner (Logan Lerman) vor seinen überbesorgten Eltern und der drohenden Einberufung in den Koreakrieg entfliehen. Dort trifft er nicht nur auf einen inquisitorischen Direktor, sondern auf eine Atomsphäre aus subtiler Unterdrückung, Bigotterie und bedrohlichem Konservatismus. Produzent und Drehbuchautor James Schamus („Tiger and Dragon“) verfilmt in seinem Regiedebüt „Empörung“ den gleichnamigen Roman von Philip Roth, in dem ein grundehrlicher und freidenkender junger Mann an der repressiven McCarthy-Ära scheitert.Nur 66 Minuten lang ist diese französisch-schweizerische Koproduktion. Im Stop-Motion-Verfahren erzählt uns der Film von einem Jungen mit dem Spitznamen „Zucchini“: Nach dem Tod seiner Mutter wird Zucchini von einem Polizisten in ein Heim gebracht. Dort soll der Neunjährige mit den blauen Haaren von nun an zusammen mit anderen Waisen leben. Zucchini fremdelt in der neuen Umgebung, und auch seine Mitbewohner machen ihm zunächst das Leben schwer. Als die mutige Camille zur Gruppe stößt, erfährt Zucchini erstmals, wie es ist, verliebt zu sein. Die Musik zu diesem bereits mit einigen Preisen bedachten und für einen Oscar