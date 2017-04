Schnelle Autos, schöne Menschen und viel Action - "Fast & Furious" gehört zu den erfolgreichsten US-Filmreihen der Geschichte. Im achten Teil bekommt der Hautpcast um Vin Diesel prominente Unterstützung von den Hollywood-Größen Charlize Theron und Helen Mirren.

Weitere Filmstarts im Überblick:

In "Gold" macht sich Matthew McConaughey als Schatzsucher auf den Weg nach Indonesien - und wird dort fündig. Außerdem starten die Filme "Verleugnung", "The Birth of a Nation", "Abgang mit Stil" und "Zu guter Letzt". In "40 Tage in der Wüste" illustriert Ewan McGregor als Jesus die 40-tägige Fastenzeit."Fast & Furious" ist ein voller Erfolg an den Kinokassen. Allein der vorige Teil aus dem Jahr 2015 soll weltweit mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar eingebracht haben. Nun geht die Reihe in ihre bereits achte Runde. Im neuen Film, entstanden unter der Regie von F. Gary Gray („Gesetz der Rache“), sind erneut Darsteller wie Jason Statham, Vin Diesel und Dwayne Johnson zu sehen. Neu dabei sind zudem die beiden renommierten Schauspielerinnen Charlize Theron und Helen Mirren. Diesmal bekommt es die „Fast & Furious“-Truppe mit einer äußerst raffinierten, von Theron verkörperten Gegnerin zu tun. (Regie: F. Gary Gray - Mit: Vin Diesel, Helen Mirren, Charlize Theron - 136 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)Es sind die späten 1980er Jahre und Kenny Wells (Matthew McConaughey) hat schon bessere Zeiten erlebt: Einst ein erfolgreicher Verkäufer, hat er das Familienunternehmen runtergewirtschaftet und schlägt sich im US-Bundesstaat Nevada als „Prospektor“ durch, ein moderner Goldschürfer. Als er im Vollrausch von einer Mine in Indonesien träumt, macht er sich auf den Weg. Er hat tatsächlich Erfolg – und bei seiner Rückkehr haben Menschen bis hin zu reichen Wall-Street-Haien Interesse an der Zusammenarbeit mit ihm. Regisseur Stephen Gaghan („Syriana“ und Drehbuch für „Traffic“) hat eine Mischung aus Comedy und Drama geschaffen, die auf wahren Begebenheiten beruht und für die vor allem McConaughey in der Hauptrolle Lob bekam. (Regie: Stephen Gaghan - Mit: Matthew McConaughey, Edgar Ramirez, Bryce Dallas Howard, Corey Stoll - 120 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)In einem Buch bezeichnet die US-Historikerin Prof. Deborah E. Lipstadt den Geschichtsautoren David Irving als Antisemiten, Rassisten und Holocaust-Leugner. Dagegen wehrt sich Irving, der einer der prominentesten Vertreter der internationalen rechten Szene ist, mit einer Verleumdungsklage vor einem britischen Gericht. Schon bald aber geht es nicht mehr nur um Verleumdung, sondern um den Holocaust an sich. Dabei wird der Holocaust-Leugner Irving von Lipstadts Verteidigung immer mehr in die Enge getrieben. Dieser absurde und bedrückende Prozess, der im Jahr 2000 stattfand und Geschichte geschrieben hat, wurde jetzt von Mick Jackson („Bodyguard“) eindringlich und spannend verfilmt. Zur hochkarätigen Besetzung gehören die britischen Filmstars Tom Wilkinson, Timothy Spall und Rachel Weisz. (Regie: Mick Jackson - Mit Rachel Weisz, Timothy Spall, Tom Wilkinson, Andrew Scott - 110 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)Als Schauspieler war Nate Parker („Non-Stop“, „Arbitrage“) in einem guten Dutzend Filmen zu sehen, bevor er mit dem Sklavendrama „The Birth of a Nation – Aufstand zur Freiheit“ sein Regiedebüt gab. Der 37-jährige US-Amerikaner spielt darin auch die Hauptrolle des Nat Turner, der als Sklave bei einer Südstaatenfamilie aufwächst, dann aber lesen lernt, Prediger wird und 1831 einen Sklavenaufstand anführt. Beim Sundance-Festival holte der Independentfilm 2016 die Hauptpreise der Jury und der Zuschauer. Der Brutalität stellt Parker bewegende Szenen aus dem Familienleben der Sklaven gegenüber. Armie Hammer spielt den Sohn eines Plantagenbesitzers, Penelope Ann Miller dessen Mutter. (Regie: Nate Parker - Mit: Nate Parker, Armie Hammer, Penelope Ann Miller - 120 Minuten - Frei ab 16 Jahren) (dpa)„Oscar“-Preisträger Alan Arkin (83), Michael Caine (84) und Morgan Freeman (79) gehören zu den zugkräftigsten Altstars Hollywoods. Zusammen sind sie fast 250 Jahre alt. In der Kriminalkomödie „Abgang mit Stil“ zeigen sie als Rentner auf dem Rachefeldzug gegen eine Bank jedoch jugendlichen Einfallsreichtum und Esprit. Die Drei brillieren in dem von Zach Braff („Wish I Was Here“) inszenierten Remake des 1979 erfolgreichen Spielfilms „Die Rentnergang“ als greise Gentlemen auf Abwegen mit Witz, Weisheit und Würde. (Regie: Zach Braff - Mit: Alan Arkin, Michael Caine, Morgan Freeman, Matt Dillon - 96 Minuten - Frei ab 6 Jahren) (dpa)Die berühmte Ostergeschichte ist schon unzählige Male im Kino erzählt worden, von „La vie et la passion de Jésus-Christ“ über Mel Gibsons „Die Passion Christi“ bis zum letztjährigen „Auferstanden“. Im neuesten Jesus-Film konzentriert sich Regisseur Rodrigo García („Mütter und Töchter“) auf die 40-tägige Fastenzeit in der Wüste. Wobei Jesus, gespielt von Ewan McGregor („Trainspotting“, „Star Wars“), nicht wie ein Sohn Gottes erscheint, sondern als ein zweifelnder, stolpernder Mensch, der nach Erleuchtung sucht. Über große Strecken erzählt García langsam, fast meditativ und gibt der großartigen Landschaft Raum. (Regie: Rodgrigo García - Mit: Ewan McGregor, Tye Sheridan, Ciarán Hinds - 98 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)Liebende Mutter, treu sorgende Ehefrau, gute Freundin. Solche Beschreibungen finden sich fast in jedem Nachruf. Die einst erfolgreiche Geschäftsfrau Harriet Lauler (Shirley MacLaine) will kurz vor ihrem Ableben nichts dem Zufall überlassen – und gibt solch einen Nachruf schon zu Lebzeiten in Auftrag. Doch da gibt es ein Problem: Sie ist genau das Gegenteil. Zum Problem wird das in der Komödie „Zu guter Letzt“ allerdings vor allem für die junge Autorin Anne (Amanda Seyfried), die den Nachruf verfassen soll. Mit den denkbar knappen Zeilen von Anne gibt sich die perfektionistische Rentnerin nämlich nicht zufrieden. Lauler beschließt ihr Leben zu ändern – um doch noch einen guten Nachruf zu bekommen. (Regie: Mark Pellington - Mit: Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, Anne Heche - 108 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)