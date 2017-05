"Einmal tief und ruhig, dann träumerisch und melancholisch, zuweilen zart, wie der Hauch eines Echos", so schwärmte der Komponist Hector Berlioz 1840 in einem Zeitungsartikel von einem neuen Instrument, dem Saxofon. Auch vier Musiker aus der Region sind dem verführerischen Klang dieses Instruments verfallen.

Zehn Jahre "Sax Brothers"

Quartett wieder vollständig

Sie bereichern seit zehn Jahren unter dem Etikett "Sax Brothers" die Musikszene. 25 Jahre spielte Günter Geiß die Klarinette in der Weidener Dixielandkapelle "Royal Garden Jazz Band". Nach Auflösung der Band wechselte er zum Sopransaxofon und suchte sich eine neue musikalische Betätigung. Zusammen mit seinem Nachbarn Marshall Kean (Baritonsax), der an der Musikschule Weiden Saxofon unterrichtet, kam es 2007 zur Gründung der "Sax Brothers". Mitstreiter fanden sie in Dr. Reinhard Roth (Tenorsax) und Alois Träger (Altsax).Die ersten Proben fanden in "Stegers Bar", dem damaligen Domizil des Jazz-Zirkels, statt. Ihre ersten Auftritte hatten sie bei Geburtstagsfeiern und Vernissagen. Allmählich wurde das Quartett über den Weidener Raum hinaus bekannt, es folgten Konzerte unter anderem in der Regionalbibliothek, in der Kulturscheune Elbart, am Schafferhof, im Federkiel Rotzendorf, im Cafe Lebensart Waldsassen und beim Jazz-Zirkel-Weiden.Ihr Material holen sich die vier Musiker aus dem Bereich des Jazz, aber auch populäre Melodien von den Beatles, Stevie Wonder, Henry Mancini oder Burt Bacharach stehen auf dem Programm. "Allein schon die vier unterschiedlichen Instrumente kommen beim Publikum sehr gut an. Viele wussten vorher gar nicht, dass Saxofone in unterschiedlichen Größen und Tonlagen gebaut werden und sich im Klang so unterscheiden", sagt Günter Geiß. "Auch brauchen wir keinerlei Elektronik für unsere Musik, der natürliche Klang der Instrumente ist uns wichtig. Nur für die Ansagen benütze ich ein Mikrofon."Im Mai 2016 verließ Marshall Kean die "Sax Brothers" und es verging fast ein Jahr, bis Thomas Kurzka mit seinem Altsax dazustieß und das Quartett wieder vervollständigte. "Alois Träger, der ursprünglich das Altsax spielte, legte sich ein Baritonsax zu, und wir begannen mit neuem Elan und viel Eifer und Spaß zu proben", erzählt Günter Geiß.Den ersten Auftritt in der neuen Besetzung bestreitet das Quartett am Freitag, 2. Juni (20 Uhr), im Lokal "Die Firma" (Unterer Markt 24) in Weiden.