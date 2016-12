Er war der Paradiesvogel der 13. Staffel von Dieter Bohlens "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) - und am Ende auch der Gewinner: Prince Damien, der gebürtige Südafrikaner, der in München aufgewachsen ist. Im Januar kommt der 25-Jährige nach Weiden. Prince Damien tritt am Samstag, 21. Januar, um 19 Uhr im Haus der evangelischen Gemeinde auf. Dort verheißt Prince Damien "Glücksmoment(e)". So zumindest heißt der Siegersong, mit dem er im Mai die Charts stürmte. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Rein kommen bereits Zuhörer ab sechs Jahren - mit entsprechender Begleitung. Das Konzert startet um 19 Uhr. Bild: hfz/Sandra Ludewig