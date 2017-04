Rothenstadt. Es war eine Premiere im Rothenstädter Rockmusikclub "Salute" - aber eine gelungene und absolut interessante. Denn am Samstag stand in der vollbesetzten Kneipe mit dem italienischen Duo "Alice Tambourine Lover" (ATL) eine Band auf der Bühne, die zum ersten Mal in der nördlichen Oberpfalz zu Gast war und in ihrem Heimatland die Musikszene aufmischt.

Alice Albertazzi (Gesang und Gitarre) und Gianfranco Romanelli (Gitarre) präsentierten feinsten "Psychedelic Blues" und hatten jede Menge Songs aus ihren bislang veröffentlichten Alben "Naked Songs" (2012), "Star Rovers" (2013) und "Like a Rose" (2017) im Gepäck.Die Gitarren klangen rau, erdig und waren zeitweise von einer verblüffenden Einfachheit gekennzeichnet, dazu kam die eigenwillige Stimme von Albertazzi - Hörgenuss pur. Das Duo zeigte sich quirlig und öffnete bei seinem Gig viele verschiedene Zwölf-Takter-Fenster. Die Kompositionen waren ein wahres Eldorado für den Anhänger des psychedelischen Blues. "ATL" ist ein Synonym für fantastische Gitarrenfahrten und Klangspielereien.