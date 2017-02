Gemeinsam anspruchsvolle Musik machen: Das ist die Motivation für die 140 aktiven Instrumentalisten der Jugendblaskapelle Nabburg. Sie sehen Musik als wichtigste Nebensache der Welt. Und sie brauchen den Vergleich mit den Profis nicht zu scheuen. Am Samstag, 18. März, gastiert das Ensemble in Weiden: Um 19 Uhr gibt die Jugendblaskapelle in der Max-Reger-Halle das Konzert zum 45. Jubiläum. Das Nabburger Orchester wird den Zuhörern festliche Musik, aktuelle, moderne und sinfonische Kompositionen präsentieren. Aber auch die traditionelle Blasmusik - flotte Märsche und beschwingte Polkas - hat ihren Platz. Das Repertoire des vielfach ausgezeichneten Klangkörpers deckt die ganze Bandbreite ab. Unter Leitung von Dirigent Markus Ferstl lässt das junge Blasorchester Lebens- und Spielfreude spüren. Die Jugendblaskapelle Nabburg zählt zu den führenden Blasorchestern im Laienmusizieren in der Oberpfalz. Das große Orchester ist besetzt mit Musikern der Leistungsstufe D2 (Silber) und höher. Die Auswahl konzertanter Werke der Mittel- und Oberstufen-Klasse will in den klanglichen Reichtum der sinfonischen Blasmusik einführen und soll neue Freunde gewinnen. Karten für 10 Euro bei Oberpfalzmedien über www.nt-ticket.de. An der Abendkasse 12 Euro, Kinder bis 12 Jahre zahlen nichts. Der Erlös ist für die Jugendarbeit des Vereins. Bild: hfz