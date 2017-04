Zwei Frauen in gleichen Berufen, die aber unterschiedlicher nicht sein können. Elisabeth I., Königin von England - eine Intrigantin, vom Leben verbittert und in ihrer Persönlichkeit verletzt. Und Maria Stuart, ehemalige Königin von Schottland, die das Leben in vollen Zügen ausgekostet hat, durch ihre Schönheit die Männer in den Bann zog. Aber sie sitzt im Kerker. Inhaftiert von Elisabeth. Doch während diese verzagt, reift Maria Stuart in der Gefangenschaft.

Die Theaterensembles der Mittel- und Oberstufe des Elly-Heuss-Gymnasiums führten das von Beate Rüter bearbeitete Jugendstück nach Friedrich Schiller in der Aula der Schule auf. Pflichtbewusstsein traf auf Leidenschaft, anerzogene Männlichkeit und Ehrsamkeit auf Verführung. Gegenüber standen sich Elisabeth (Sandra Eckl) und Maria (Laura Attiq) mit ihren beiden Verehrern Leicester (Linda Pröm) und Mortimer (Antonia Ostermeier).Elisabeth ist unter Druck. Sie soll nicht nur endlich heiraten, sondern vor allem das Problem aus der Welt schaffen, das ihr Volk und ihren Staatsrat am meisten beschäftigt: Maria Stuart, die vor Jahren in England um Asyl bat und seitdem gefangen gehalten wird. Angeblich war sie am Mord ihres letzten Ehemannes beteiligt - aber ist das der einzige Grund für ihre Festnahme? Hat sie vielleicht größere Ansprüche auf den englischen Thron als Elisabeth?Wie sich die Königin entscheidet, ob Maria noch gerettet wird und welche Rolle Elisabeths größter Vertrauter, Lord Leicester, spielt - all das zeigten die Schülerinnen auf eindrucksvolle Art.