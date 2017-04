(uz) Die gute Nachricht: Das Osterfestival hat einen neuen Sponsor. Die schlechte Nachricht: Der Rückflug von vier teilnehmenden Nordkoreanern in ihre Heimat ist noch ungeklärt. Der Empfang durch die Stadt Weiden sollte ein Dankeschön an alle sein, die der Internationalen Jungen Orchesterakademie seit nunmehr 23 Jahren die Treue halten. Ein herzliches "Vergelt's Gott" sprach Oberbürgermeister Kurt Seggewiß vor allem aber dem langjährigen Sponsorenkreis aus. Allen voran dem Rotary-Club Weiden um Präsident Wolfgang Baumann.

Sponsorenkrise behoben

Direktflüge eingestellt

Unterstützt wurde das Osterfestival Nördliche Oberpfalz aber auch von der Sparkasse Oberpfalz Nord unter Leitung von Direktor Ludwig Zitzmann sowie erstmals von der Staatlichen Lotteriegesellschaft Bayern. Damit scheint die Sponsorenkrise, die sich abgezeichnet habe, überwunden, machte Intendant Professor Ulrich Schubert deutlich. Er wies zudem darauf hin: "In zwei Jahren feiern wir 25-jähriges Jubiläum."Oberbürgermeister Seggewiß: "Es ist uns wiederum gelungen, viele junge Künstler aus der ganzen Welt in die nördliche Oberpfalz zu holen." Vor dem Hintergrund der aktuellen Nachrichtenlage - "man könnte heulen" - sei dies ein wesentlicher Beitrag zur Völkerverständigung. "Wir holen junge Menschen nach Weiden aus Staaten, wo es keine Demokratie gibt." Beispielhaft nannte er Vertreter aus Nordkorea, Syrien, dem Nahen Osten und Südamerika. "Unsere Hoffnung ist, dass Musik verbindet, dass junge Leute, die sich hier kennenlernen, eine andere Denkweise bekommen und eine andere Sprache sprechen." Die nördliche Oberpfalz sei zum internationalen Treffpunkt von jungen Menschen geworden und setze mit diesem Sinfonieorchester ein Ausrufezeichen, erklärte der Rathauschef weiter. 90 Musiker aus 30 Ländern spielten unter Stabführung von Dorian Keilhack Werke von Richard Wagner, Gustav Mahler und Johannes Brahms.Staatssekretär Albert Füracker sprach als Schirmherr von einem "herausragenden Ereignis." Solch ein Festival könne nur dann organisiert werden, wenn sich viele Menschen bereit erklärten, mehr zu tun als sein müsste, was in diesem Fall auch bedeute, Geld zu geben. Dieses Geld sei in guten Händen, weil es dazu beitrage, kranken Kindern zu helfen. Hier finde durch Musik Völkerverständigung statt. "In äußerst beunruhigenden Zeiten ist dies äußerst beruhigend." Es sei ein Gewinn, wenn junge Menschen aus allen Herren Ländern versuchten, miteinander Kultur zu pflegen. "Denn es kommen bewegte Zeiten auf uns zu", betonte der Staatssekretär.Der Wahlausgang vom Vortag in der Türkei habe aufgezeigt, wie groß die Auffassungsunterschiede selbst innerhalb Europas mittlerweile seien. "Viele Entscheidungen machen uns Sorgen." Umso bedeutender sei dieses Internationale Festival. Kunst und Kultur halte die Menschen zusammen, auch an solch einem verregneten Ostermontag wie diesem. Die Übernahme der Schirmherrschaft verdanke er der Empfehlung seines "väterlichen Freundes", dem ehemaligen Landtagsabgeordneten Georg Stahl.Besonders stolz zeigte sich Schubert über die Anwesenheit dreier Musiker aus Nordkorea, die mit ihrem Übersetzer in die Oberpfalz gekommen waren. "Ihre Anreise stand auf der Kippe. Diesmal waren es die deutschen Behörden, die sich weigern wollten." Dem Auswärtigen Amt habe sich die Frage gestellt, warum man Leute aus diesem Land einladen wolle. "Das hat uns einige Telefonate gekostet, weil unserer Auffassung nach, genau dieser Hintergrund Ziel des Festivals ist. Die Nordkoreaner sollen sehen, dass wir ganz vernünftige Leute sind."Zum Glück habe sich die Kommission durchsetzen können. Wie die Vier - drei Musiker und ein Begleiter - jetzt allerdings wieder nach Nordkorea zurückkämen, stehe auf einem anderen Blatt. "Air China, mit der sie angereist sind, hat vor zwei Tagen den letzten direkten Linienflug nach Pjöngjang eingestellt."