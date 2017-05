Optisch hat er sich wenig verändert: Er trägt nach wie vor "Cord-Hüdli", kariertes Hemd und eine Herrenhandtasche. Doch Erwin Pelzig hat sich inhaltlich gewandelt.

Mission verpflichtet

Auch AfD ein Thema

Der fränkische Kabarettist Frank-Markus Barwasser schlüpft am Samstag auch in der Weidener Max-Reger-Halle in seine Paraderolle als Erwin Pelzig. In einen Pelzig, der sich - positiv betrachtet - als Kunstfigur weiterentwickelt hat. Vielleicht aber auch in einen Pelzig, der nur noch wenig mit früher zu tun hat und zum Großteil Frank-Markus Barwasser ist.Zu sagen hat er jedenfalls ziemlich viel: über Deutschland, Europa, die Welt. Und er versucht Dinge zu erklären, die man nicht versteht. Die sich nicht verstehen lassen, wenn sich beispielsweise mit Blick auf Staaten wie Polen, Ungarn und die USA eine "Internationale der Nationale" bildet. Wenn in den Vereinigten Staaten eine "Abrissbirne" zum Präsidenten gewählt wird, der der "feuchte Traum eines jeden Pegida-Marschierers" sei. Das seien dann so Momente, in denen man plötzlich eine große Dankbarkeit für das eigene politische Personal spüre. Schlechte Signale, so Pelzig, habe die Welt nach den jüngsten Luftangriffen der USA in Syrien ausgesendet. "Du brichst das Völkerrecht und plötzlich hast Du neue Freunde" - diese Botschaft sei bei Donald Trump angekommen.Pelzig präsentiert sich fast zweieinhalb Stunden lang meinungsstark und klar verortbar. Vielleicht hat er sich einige Themen zu viel vorgenommen, weniger wäre mehr gewesen. Doch Pelzig fühlt sich einer Mission verpflichtet, was man ihm aber nicht übelnehmen kann. Die Welt erklären, hinter die Fassaden schauen und Fehlentwicklungen ansprechen. Sich mit der "globalen Palliativstation" Welt zu befassen und dort aufzudröseln, wo es geht. Es geht um Angst, um Vernunft, aber auch um Hass, Heuchelei und "Fake News".In den stärksten Szenen ermuntert er zum gelegentlichen Perspektivenwechsel in der Walt-Disney-Methode: Dieser habe drei Stühle gehabt - jeweils einen für den Träumer, für den Kritiker und für den Realisten. Entscheidungen von großer Bedeutung könnten auch heute auf diese Weise getroffen werden. Verdeutlicht hat Pelzig dies am Beispiel Weiden. Der Träumer sagt: "Weiden ist schön", der Kritiker: "So schön dann auch wieder nicht" und der Realist: "Musst ja dort nicht übernachten".Auch den Rollenwandel zu Dr. Göbel und Hartmut beherrscht Barwasser nach wie vor. Pelzig sinniert über Banken und Versicherungen, über soziale Netzwerke, über die Fußball- und IOC-Mafia und über "Big Data" ("Da weiß der Supermarkt wegen des Kaufverhaltens der Tochter eher, dass die 15-Jährige schwanger ist, als der eigene Vater."). Meist wende man sich mit Grausen ab oder könne dies alles nur noch ertragen mit einem "Fläschle Doornkaat".Der Kabarettist legt seine Finger in die Wunden: So reiche es nicht, gegen Schlepperbanden oder gar Flüchtende vorzugehen, um zu verhindern, dass sich Massen in Bewegung setzen. Vor Ort müsse auch etwas getan werden, um die Lebensverhältnisse zu ändern. Eindrucksvoll führt Pelzig das Versagen der EU am Beispiel der senegalesischen Tomatenpflücker vor Augen: Diese verlieren ihre Jobs, weil EU-subventionierte Tomaten in das Land exportiert werden und der heimische Markt deswegen zusammenbricht. Viele suchen nun in Italien ihr Glück, werden von der Mafia als Schwarzarbeiter angeheuert, um dann wieder Tomaten zu pflücken, die nach Afrika verschifft werden.Auch an der AfD und Pegida kommt Pelzig nicht vorbei: "Das in Dresden sind nicht alle Nazis. Aber wenn sie mehr über die Nazis wüssten, wären sie es vielleicht". Er beleuchtet die Wahlerfolge der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Partei mehr Stimmen als die CDU geholt habe, wo die Gegend aus viel Gegend besteht. Wo es einen Überschuss an "weißen, heterosexuellen Männern" gebe, kaum noch Frauen, dafür aber viele Wölfe. Gerade in der Provinz sei es so, dass die Populisten erfolgreich seien - das würden auch die Erfolge von Trump oder Le Pen belegen. Für Vieles, das Pelzig an diesem Abend beschreibt, gilt seine Einschätzung: "Wenn der Verstand schöne Grüße aus den großen Ferien schickt!"Sein Ziel für die Zukunft sei ganz klar - den Zeitgeist zu verwirren: "Dann fremdelt nämlich die Zeit mit mir, nicht mehr ich mit der Zeit." Langer Applaus für einen langen Kabarettabend.

Bild: stg