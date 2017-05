(rdo) Melodien, die die Herzen jetzt im Frühling berühren, bot ein Konzert mit Liebesliedern aus Deutschland und aller Welt. Dabei ließen die wunderbaren Stimmen des Ensembles "Eva Danzl & Freunde" bei manchem der Zuhörer im Maria-Seltmann-Haus Gänsehaut aufkommen.

Trotz Sommerwetters war der große Saal gefüllt, wie Seltmann-Haus-Chefin Susanne Meichner bei der Einführung erfreut feststellte. Anschließend eröffnete Eva Danzl gesanglich den Reigen mit der Melodie "Man kann sein Herz nur einmal verschenken". Es folgte "Dein ist mein ganzes Herz". Am Piano begleitete Marc Daniel die Lieder.Petra Müller (Sopran) präsentierte stimmlich ausgereift "Ich hab geträumt vor langer Zeit" sowie die englische Melodie "Smile". Eine Huldigung an die Natur bot Sophia Müller (Alt) mit "Colors oft he Wind", zudem sang sie "Love of my life". Passend zum Thema Liebe trug Winfried Bühner ausgewählte Zitate und Gedichte vor wie "Sachliche Romanze" von Erich Kästner oder Hintergründiges von Joachim Ringelnatz mit dem Gedicht "Aus". Die Texte gaben Anlass zum Innehalten, Nachdenken aber auch zum Schmunzeln. Zum Wonnemonat erklang "Die Mainacht", dargeboten von Barbara Fröhlich (Mezzosopran), und spanisch wurde es mit "Besame Mucho". Manfred Dirscherl (Bass) sang in Klavierbegleitung "Ich liebe dich" und ergänzte sich später glänzend im Duett mit Eva Danzl beim Stück "All I Ask of You".Zum Finale sangen alle Mitwirkenden "Plaisir d'amour", das melodisch bekannte französische Liebeslied des Oberpfälzer Komponisten Jean Paul Martini, der von Freystadt bei Neumarkt abstammte. Mit einem begeisterten Schlussapplaus bedankte sich das in die große Welt der Liebeslieder entführte Publikum. Anstatt Eintritt erbat Eva Danzl eine Spende zugunsten der vielfältigen Arbeit des Maria-Seltmann-Hauses.