Wer hier rein will, braucht gute Verbindungen, einen prominenten Namen - oder er nimmt an unserem Gewinnspiel teil: Wir verlosen fünf mal zwei Eintrittskarten für das Cannes-Lions-Festival, eine der exklusivsten Veranstaltungen in Weiden. Tickets dafür gibt es nämlich nicht zu kaufen, der Abend ist 250 geladenen Gästen vorbehalten. Am Mittwoch, 22. März, ab 19 Uhr zeigen Studenten der OTH Amberg-Weiden im Neue-Welt-Kino die besten Kurzfilme der Werbewelt, die jährlich beim Cannes-Festival prämiert werden. Zudem sprechen Werbestratege Fritz Schneider und Kabarettist Mathias Tretter.

Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter 0137/808401630 an und spricht das Stichwort "Cannes", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis 1. März um 12 Uhr geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Oberpfalz Medien und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück bei der Verlosung!