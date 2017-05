Ohne die Arbeit des Fördervereins wären die Regale der Regionalbibliothek weit weniger gut gefüllt. Im vergangenen Jahr schaffte er rund 2000 Medien an. Und auch sonst bringen die Förderer Leben in die beliebte Einrichtung.

1567 Mitglieder

Immer digitaler

Konzert: "Why not?" - Extended Version Das Interpreten mit Violine und Harfe, Tuba und Harfe stehen für ein ungewöhnliches Klangerlebnis. Jetzt sollte nur noch das Wetter mitspielen, wenn am Sonntag, 23. Juli, Veronika Gerber (Violine) und Siard Walter (Harve) als Duo unter dem Motto "Why not?"im Innenhof der Regionalbibliothek auftreten. Den zweiten Teil des ungewöhnlichen Konzertabends bestreiten dann Andreas Martin Hofmeir (Tuba), ehemals Mitglied der Gruppe LaBrassBanda, und Harfen-Professor Andreas Mildner. Gerade bei Letzteren darf auch mit lustigen Episoden gerechnet werden. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Saal der Regionalbibliothek statt. Karten gibt es bei den NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de.

Der Innenhof des Waldsassener Kastens ist einfach ein wunderschöner Veranstaltungsort. Ob bei den Bücherflohmärkten von Pro Libris oder im vergangenen Sommer beim etwas anderen Shakespeare-Abend mit Hubert Treml, die Gartenanlage inmitten der schützenden alten Mauern passt einfach für viele Gelegenheiten. Natürlich kommen die Besucher nicht nur wegen des stilvollen Ensembles, sondern auch wegen der entsprechenden Aktionen des Fördervereins zugunsten der Regionalbibliothek.Dieser hatte im Jahr 2016, so berichtete zweite Vorsitzende Sabine Guhl bei der 23. Jahresversammlung kürzlich im Lesecafé 1567 Mitglieder. Die Zahl der Unterstützer hat sich durch die veränderte Gebührenstruktur natürlich verringert. Aber "diejenigen, die jetzt beim Förderverein sind, haben sich bewusst dafür entschieden", betonte Vorsitzender Stefan Kunnert. Daher kann Pro Libris auch wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken: Rund 2000 Medien konnte der Verein für die Regionalbibliothek anschaffen. "Das sind Bücher und CDs, die wir uns sonst nicht leisten könnten", sagte Guhl .Wichtig sei der Förderverein auch als Kooperationspartner bei Projekten, etwa dem "dauernden kleinen Bücherflohmarkt" am Dienstagnachmittag und am Samstagvormittag in der Regionalbibliothek. Oder beim Projekt "Demokratie leben". Hier haben sich Mitarbeiter der Regionalbibliothek und Mitglieder von Pro Libris vor allem um Flüchtlinge gekümmert. Es wurde Literatur in anderen Sprachen angeschafft, Interessierte erhielten einen zeitlich befristeten kostenlosen Bibliotheksausweis. Daneben gab es einen Spieleabend und zweisprachige Vorlesenachmittage, die sehr gut ankamen.Dass auch in einer Bibliothek die Digitalisierung Einzug hält, zeigte sich bereits mit der automatisierten Rückgabe. Jetzt ist ein weiterer Schritt in Richtung Bibliothek 4.0 getan: die automatisierte Ausleihe durch die Vormerkbox. Seit vier Wochen ist die Datenbank Genios online, hier können vor allem Schüler nach Stichworten in Zeitungen und Zeitschriften suchen. Demnächst startet die Online-Version des Brockhaus-Nachschlagewerks. Hier übernimmt Pro Libris die Anschubfinanzierung und bezahlt die Gebühr für ein Jahr.Jetzt möchte der Förderverein auch die Kommunikation mit seinen Mitgliedern stärken: Wer regelmäßig über Aktionen informiert werden möchte, kann seine Mailadresse unter prolibris@weiden.de angeben und erhält Informationen per Mail.Auch in diesem Sommer unterstützt der Förderverein eine Veranstaltung im Innenhof der Regionalbibliothek: Bei einem Konzert am Sonntag, 23. Juli, mit Veronika Gerber und Siard Walter (Violine und Harfe) sowie Andreas M. Hofmeir und Andreas Mildner (Tuba und Harfe) übernimmt Pro Libris den Ausschank von Getränken und den Verkauf von Snacks, damit es ein rundum "musikalischer Sommerabend" in historischem Ambiente wird.