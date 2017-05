(swi) Drei Schüler der FOS/BOS Weiden haben den Traum von Europa in einen Alptraum verwandelt und landeten damit beim Europäischen Wettbewerb ganz weit vorne. Ein Kunststück, das auch Bianca Schieder mit Unterstützung der Integrations-Vorklasse gelang.

"In Vielfalt geeint - Europa zwischen Tradition und Moderne" - so lautete in diesem Jahr das Motto des bundesweiten Kunstwettbewerbs, an dem sich insgesamt über 85 000 Schüler beteiligten. Der nur 30 Mal vergebene Preis "Beste Arbeit der Aufgabe" landete gleich zweifach an der FOS/BOS."Wir haben rund 200 Stunden getextet, gefilmt und geschnitten", erklärten die preisgekrönten Schüler Diana Asmus, Laura Mattes und Thomas Weiß. Bei Sturmwarnung und eisiger Kälte drehten sie ihr Musikvideo. "Genau diese Stimmung haben wir für unseren Rap gebraucht", verriet Weiß.Den in der Aufgabenstellung verlangten Traum von Europa inszenierte das Trio als Alptraum. Verantwortlich hierfür sei der einzelne Bürger, der sich bereitwillig manipulieren ließe, um den Gedanken an Krieg und Leid zu verdrängen. Dementsprechend lautet der Refrain des siegreichen Raps: "Jeder sieht doch, was in Syrien passiert. Europa schaut weg - wieso wir dann nicht?! Weil's dich nicht interessiert, wenn der Tod dich nicht trifft!"