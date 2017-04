Genau vier Jahrzehnte werden es am 16. August, dass der "King of Rock 'n' Roll" gestorben ist. Und dennoch: In der gut gefüllten Max-Reger-Halle ist Elvis Presley Dank Grahame Patrick so lebendig wie schon lange nicht mehr.

Drei-Stunden-Show

Eine gute Figur

82 Jahre alt wäre Elvis zu Jahresbeginn geworden. In regelmäßigen Abständen tauchen immer wieder die verschiedenen (Verschwörungs-) Theorien auf, dass er ja eigentlich gar nicht tot sei. Dass er inkognito an irgendeinem versteckten Ort auf der Welt lebt. Und gelegentlich von seinen Fans wiedererkannt wird. Der diesjährige Sommer wird sicherlich wieder einige dieser grotesken Geschichten hervorbringen. Lebendig ist zumindest eines definitiv - nämlich die Musik Presleys. In "Elvis - Das Musical" geht es (zum kleinen Teil) um dessen künstlerisches Leben, vor allem aber um ein "Best of" seiner Hits, derer es bekanntlich nicht wenige gibt.Klar, Elvis-Imitatoren gibt es wie Sand am Meer, viele auch eher schlecht als recht. Die Drei-Stunden-Show ist eine rühmliche Ausnahme, für die Zuschauer wird Elvis so lebendig als stünde er tatsächlich dort auf der Bühne - soweit man das als (leider) "Zuspätgeborener" beurteilen kann. Der irische Kanadier (!) Grahame Patrick gilt in der Fachwelt als eines der weltbesten Elvis-Double, was er in Weiden eindrucksvoll unter Beweis stellt. Stimmkraft und -variabilität, Hüftschwung, Augenaufschlag - so kennt man auch den "echten" Elvis. Und es gehört schon einiges an Können und Selbstbewusstsein dazu, den direkten Vergleich mit dem Original nicht zu scheuen: Während Patrick auf der Bühne seine Show abzieht, laufen immer wieder auf der großen Leinwand im Hintergrund Original-Filmsequenzen mit Auftritten des "King of Rock 'n' Roll": "Jailhouse Rock", "Heartbreak Hotel" und "That's allright" lassen grüßen. Und immer wieder erstaunt es, wie nah das Double am Original ist, wie synchron die Posen laufen, wie sich die Tanzschritte überschneiden.Patrick ist einer, der den King nicht nur spielt, sondern der ihn lebt. Seit 2003 verkörpert er ihn bei "Stars in Concert" in Berlin, immer wieder tourt er in seiner Paraderolle um die ganze Welt. In den vergangenen zweieinhalb Monaten stand er über 60 Mal als Elvis während der Europa-Tournee des Musicals auf der Bühne, der Auftritt in Weiden markiert den Abschluss der Tour. Von Verschleißerscheinungen ist den ganzen Abend über nichts zu spüren.Im Gegenteil: Frisch, spielfreudig, begeisternd agiert das knapp 20-köpfige Ensemble auf der Bühne. Da ist zum einen die "Las Vegas Showband", die die Musik von Elvis live und authentisch wiedergibt. Die unterschiedlichen Stile des "King" beherrschen sie absolut souverän und lassen so spielerisch die goldene Ära des Rock 'n' Roll wieder auferstehen. Ebenfalls dabei ist das "Stamps Quartett" - unter ihnen Original-Leadsänger Ed Enoch, der selber über 1000 Mal mit Elvis Presley auf der Bühne stand. Besondere Höhepunkte des Abends sind die intimen Songs, die das Quartett gemeinsam mit dem Elvis-Darsteller intoniert, sowie die Duette zwischen Enoch und Patrick.Zur erfrischenden Bühnenshow tragen darüber hinaus die vier jungen Tänzerinnen mit dem sinnbildlichen Namen "The Heartbreakers" bei, die stets eine gute Figur abgeben - sei es bei "Viva Las Vegas" oder "Devil in Disguise". Viel Applaus gebührt auch Eva Maria Bender - ganz gleich, ob als Background-Sängerin oder als Duett-Partnerin von Elvis. Daniel Neumann übernimmt als "Colonel Parker" die Rolle des Erzählers, der verschiedene Stationen im Leben von Elvis beleuchtet und auch die Schattenseiten nicht auslässt.Verdiente Standing Ovations für eine furiose Show, die auch Eintrittspreise von bis zu 75 Euro rechtfertigt. Und der "echte" Elvis? Wenn er mal nicht gerade die Wolke rockt, auf der er sitzt, dann kann er sich entspannt zurücklehnen und beobachten, was sein legitimer Erbe Grahame Patrick so treibt.