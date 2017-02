Von Louis Reitz

Halsbrecherische Tonfolgen

Unterschiedliche Musikstile

Weiden. "Fusion X" gab bereits vor zehn Jahren ein Gastspiel in Weiden, nun steht die Gruppe in unveränderter Besetzung erneut auf der Bühne im Bistrot Paris. Der Regensburger Gitarrist Klaus Vanino, Albert Dotzler am E-Bass, Thomas Stock am Schlagzeug und Juri Smirnov sind ein eingeschworenes Team. Sie haben die Vorlagen zurecht geschneidert, für ihre Instrumente umarrangiert und verpassen dem Ganzen eine durchaus eigenständige Note.Die Schlachtrösser aus der Goldenen Ära des Jazz-Rock und Funk haben mittlerweile Patina angesetzt und können eine Auffrischung durchaus vertragen. Der durchsichtige Sound des Quartetts ersetzt den oft überladenen Klangteppich der 70er Jahre, Melodielinien kommen besser zur Geltung, die Kombination von Gitarre und Saxofon hebt sich positiv vom bombastischen Klang der Keyboards und elektronischen Klangerzeuger der 70er Jahre ab.Jetzt offenbart sich die Qualität der oft vertrackten Melodien, wenn sie von Saxofon und Gitarre meist unisono in atemberaubender Geschwindigkeit und präzise intoniert, zu neuem Leben erweckt werden. Vor 42 Jahren schlugen die Brecker Brothers mit ihrem Erkennungs-Song "Some Skunk Funk" neue Wege ein und eröffneten der Musikindustrie ein neues, junges Publikum. Fusion X hat sich dieser Ära verschrieben und präsentiert Highlights von Chick Corea bis Herbie Hancock, von Dave Grusin, Jaco Pastorius und den Yellow Jackets.E-Bass und Schlagzeug bilden ein eingeschworenes Rhythmus-Team, über dem sich funky Gitarrenriffs und solistische Exkursionen voll entfalten können. Aber auch gestandene Jazz-Standards von Cannonball Adderley, Dexter Gordon oder Dizzy Gillespie finden sich im Repertoire. Da gibt es "A Night in Tunisia", dem Dizzy Gillespie in den 70er Jahren ein neues rhythmisches Korsett verpasst hat, oder Hancocks "Watermelon Man", das ebenfalls vom Komponisten selbst und den "Headhunters" runderneuert wurde.Auch Eigenkompositionen von Smirnov stehen auf dem Programm, allem voran sein "Seiltänzer", eine eingängige Bebop-Melodie, unterlegt von einem leichtfüßig swingenden Calypso-Rhythmus. Dexter Gordons Komposition "Devilette" stellt Thomas Stock mit einem inspirierten und dynamisch abwechslungsreichen Schlagzeug-Solo in den Mittelpunkt.Bei einer Komposition von Chucho Valdes bringt Smirnov mit dem Altsaxofon eine neue Klangfarbe ins Spiel, der glasklare Klang erinnert an die großartige Kunst eines Paul Desmond. In Chick Coreas "Spain" dominiert eine lateinamerikanische Auffassung von Rhythmus. Mit der Querflöte schafft Smirnov eine luftige, schwebende Atmosphäre, ein Stilmittel, das im Fusion-Jazz eines Herbie Mann oder Jeremy Steig ihre höchste Ausprägung fand."Hoffentlich dauert es nicht wieder zehn Jahre bis zu unserem nächsten Auftritt beim Jazz-Zirkel" - so Klaus Vanino, der mit seinen informativen Zwischenansagen durch den Abend moderierte.