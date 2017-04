Als Trainer in Wolfsburg gab Klaus Augenthaler mal eine denkwürdig kurze Pressekonferenz. 42 Sekunden dauerte die. Bei einer Diskussionsrunde in Weiden plaudert er dagegen gern. Und löchert einen FCB-Ultra mit Fragen. Der verrät, warum die Hardcore-Fans mit Manuel Neuer immer noch Probleme haben.

Witz über Wolfsburg

Toleranz auf den Fahnen

Die "Koan Neuer"-Aktion ist verblasst. Der Torhüter der deutschen Nationalmannschaft ist längst beim FC Bayern angekommen. Nur nicht bei den treuesten Anhängern in der Südkurve. Simon Müller von der "Schickeria" klärte auf: "Es gibt eine respektvolle Distanz, in beiderseitigem Einvernehmen." Die Bayern-Fans störte vor allem eins: "Neuer hat sich immer ein bisschen als Schalke-Ultra dargestellt: von der Kurve auf den Platz." Mit dem Wechsel zum FC Bayern sei für die Münchener Ultras dann etwas kaputt gegangen, das für sie über allem steht: die Verbundenheit zu einem Verein. "Das hat die Illusion zerstört, dass es im Profifußball doch noch die Ausnahmen gibt, die er propagiert hat."Fankultur - darum kreiste die Diskussionsrunde, die im Rahmen der Wanderausstellung "Verehrt, verfolgt, vergessen" im Kulturzentrum Hans Bauer stattfand. Die Veranstalter luden neben dem 35-jährigen FC-Bayern-Ultra auch Fußball-Weltmeister Klaus Augenthaler und Veit Wagner, Sprecher von "Weiden ist bunt", ein. Bürgermeister Lothar Höher moderierte. Fazit: Fußball ist eine Bühne für Fremdenfeindlichkeit und Gewalt, aber auch eine Chance zur Integration und Völkerverständigung.Augenthaler präsentierte sich interessiert und sympathisch. Warum er als Trainer in die Landesliga ging? "Weil ich vom Trainergeschäft nicht los komme. Und ins Ausland wollte ich nicht mehr gehen - ich war ja schon in Leverkusen und Wolfsburg." Das kam an, die Zuhörer im nicht ganz voll besetzten Saal lachten laut. Der siebenmalige deutsche Meister sprach von der Integrationskraft des Fußballs. Früher wie heute. "Als Spieler beim FC Bayern habe ich mich immer um die Ausländer gekümmert. Ich habe mehr mit denen geredet als mit den Deutschen."Auch als Trainer in der sechsten Liga sei das noch so. "Ich habe vier Brasilianer im Team und einen Flüchtlingsjungen aus Gambia." Über den heutigen FC Bayern sagt er: "Eine Firma. Es geht in erster Linie darum, Geld zu machen und konkurrenzfähig zu bleiben." Augenthaler sieht darin einen Verlust der bayerischen Identität: "Wenn der Thomas Müller ausfällt, dann haben die nicht mal mehr vier Spieler zum Kartenspielen." Der Weltmeister muss es wissen, zweimal im Monat sei er an der Säbener Straße.Mit zunehmender Dauer übernahm Augenthaler das Kommando in der Diskussion. Wie früher auf dem Platz. Immer wieder grätschte er mit einer Frage an "Ultra" Müller dazwischen: "Entschuldigung, aber das ist interessant." Bekannt geworden sind die Schickeria-Ultras durch besondere Aktionen. Sie haben sich Gedanken wie Toleranz auf die Fahnen geschrieben. Dass Kurt Landauer aus der Vergessenheit geholt wurde, ist ihr Verdienst. Und dass der FC Bayern seinen Opfern des Nationalsozialismus überhaupt gedenkt. Müller war auch an der Landauer-Doku "Kick it like Kurt" beteiligt, die vor der Diskussion in gekürzter Fassung gezeigt wurde.Gibt's auch unter Bayern-Fans Gewalttäter? Müller erklärte: "Ultra-sein bedeutet Fan-sein auf eine extreme Art." Dazu gehöre auch Gewalt. "Aber das spielt bei uns keine übergeordnete Rolle." Es gebe ein ungeschriebenes Gesetz: "Wir agieren nur mit Leuten, die wissen, worauf sie sich einlassen." Pyrotechnik habe dagegen mehr Bedeutung: "Ein Teil der Fankultur." Das brachte Augenthaler zur Frage, die sich bereits viele Fußball-Fans gestellt haben dürften: "Wie bringt ihr die Bengalos ins Stadion?" Die einfache Antwort: "Man kann keine 70 000 Menschen so kontrollieren, dass nichts reinkommt."