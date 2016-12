"The 12 Tenors" gastieren am Donnerstag, 19. Januar , um 20 Uhr mit ihrem aktuellen Programm "The Greatest Hits Tour" in der Max-Reger-Halle in Weiden. Die Besucher erwarten klassische Arien, Pop-Hymnen, Rock-Klassiker und "eine ganz besondere Show" - vorgetragen von 12 Ausnahmetalenten. Karten gibt es auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: Susannah V. Vergau